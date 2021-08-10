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【全紅嬋奪金】德奧委主席批中國派兒童參奧 卻被揭德國一選手也14歲

社會熱點 12:19 2021/08/10

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【全紅嬋奪金】德奧委主席批中國派兒童參奧 卻被揭德國一選手也14歲

東京奧運會上，中國跳水運動員全紅嬋以歷史最高分奪金，震撼國際體壇。但德國奧委會主席霍曼（Alfons Hörmann）在接受德主流媒體訪問時，卻批評中國派兒童參加奧運，稱此舉影響他們發育。但採訪他的德國《圖片報》發現，德國東奧代表隊的一名滑板運動員，原來與全紅嬋同歲，也是14歲。

德國奧委會主席霍曼7日在接受德國主流媒體《圖片報》採訪時以全紅嬋為例，稱他「明確反對奧運賽場上出現兒童運動員」。他又說，「我不想知道這個中國女孩（全紅嬋）3歲、5歲或8歲時的生活是怎樣的。但我認為，這種對兒童的培訓方式，必須受到批評」。

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《圖片報》寫道，全紅嬋是中國歷史上第二年輕的奧運冠軍。外界認為，高台跳水是「最需要苦練的項目」，運動員必須完成成千上萬次跳水，才能達到如全紅嬋一般的高度。

霍曼批中國派兒童運動員  內媒暗批雙標

霍曼稱，「我個人的觀點是，這種不斷降低參賽者年齡的方法是沒有意義和不負責任的，在高水平競技領域設置年齡限制仍是必要的。你在那樣的年紀，不參加青奧會，卻在奧運會起步（參加比賽），這一點邏輯性也沒有」。

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最後，他總結稱，「在多早的年齡，你才能用這種持續且殘忍的方式強迫孩子參加競技體育？一個孩子不可能想要那樣（的訓練）」。

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但《圖片報》同時在報道中指出，國際奧委會並未規定奧運會參賽者的最低年齡，但單一體育協會可向國際奧委會申請，經批準後設定年齡上下限制－－跳水項目的年齡下限為14歲。

此外，本屆奧運會上，德國代表隊原來也有一名叫莉莉·斯托菲修斯（Lilly Stoephasius）的滑板運動員，與全紅嬋同歲，也是14歲。

東奧年齡最小運動員13歲  來自英國巴西

內地觀察者網報道，由於沒慮及自己國家中也有14歲運動員，霍曼的此番言論也引起部分德國網民的批評。「德國奧委會主席霍曼批評全紅嬋14歲的年齡太小，這可以理解。但為什麽德國奧委會自己派出了一名14歲的運動員參加比賽，這仍是個問題.......」。

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還有位網民指出，1992年的巴塞羅那奧運會上，德國隊遊泳運動員弗蘭西斯卡·範·阿爾姆西克（Franziska van Almsick）的年齡，也不過只有14歲。

事實上，現代體育中，各項目的黃金年齡不一。如體操和跳水等項目，對體重、柔韌性和靈活性要求較高，因此運動員的黃金年齡偏小。德國國家體操隊現有成員中，有多名運動員於2005年出生，現年僅16歲。而本屆奧運會上，年齡最小的運動員分別是來自巴西和英國的滑板運動員，她們的年紀只有13歲。

責任編輯：鄧國強

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