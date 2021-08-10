【東京奧運】網紅湧全紅嬋家直播 中紀委報紙：博流量不能沒底線（多圖）

14歲的全紅嬋在剛剛結束的東京奧運會10米跳台項目中，以女子10米台歷史最高分466.20分獲得金牌。這位奧運小將一下子成為了網絡紅人，她的家庭和故事引起了民眾的關注。全紅嬋的家一度成了網紅打卡地，甚至有網紅在她家門口直播。對此中紀委機關報今日（10日）發文指，博流量不能沒有底線。

文章表示，人們關注、關心這位有實力的小將本是好事，但這份關注儼然已經超出正常限度，打擾並嚴重影響其家人的正常生活。據報導，近來全紅嬋家一天至少有2000人打卡，晚上9點仍然有人在門口不停地直播吆喝，噪音使得家裡老人兩天睡不著覺。全紅嬋家門口有棵菠蘿蜜樹，有些網紅甚至揚言要把菠蘿蜜摘走……不僅是全紅嬋的家人，周圍村民也不堪其擾。為此，村委會不得不採取措施，禁止外來人員和車輛入內，引導車輛駛離村口。全紅嬋火出圈後，這些網紅、主播無視她家人意願、不顧及他們的感受，一意孤行、我行我素，行為不僅不禮貌，還很蠻橫自私，令人無奈。

文章提到，全紅嬋老家被「包圍」一事並非孤例。近年來，一些網紅為了流量利益、無度圍觀直播、擾亂他人生活，甚至干擾社會秩序的情況也時有發生。「大衣哥」朱之文被從全國各地趕來的直播者圍觀，家門口被堵得水泄不通。「拉麵哥」程運付走紅後被大量網紅主播騷擾，他對此表示「太累了」，並一度收攤回家、閉門躲人。

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今年7月，當鄭州等地遭遇嚴重洪澇災害時，一些網紅主播無序湧入災區，搶佔資源、擺拍，分散救援力量，嚴重妨礙當地防汛救災搶險工作。當然，這其中不少人是發自真心，但倘若時機不對、方法不當、分寸不握，則往往事與願違。

文章指，每當熱點新聞人物出現後，一些人不是帶著真誠來關懷，而是打著「關注」「追捧」的旗號來「引流」，少數人甚至靠消費當事人身上的特殊性來製造話題、大肆炒作，騙取點擊和關注。不論追什麼星，應有起碼的尊重。我們所追逐的應是人物身上的閃光點，目的是從他們身上感受精神、汲取力量。關心恰如其分，才不會好心辦壞事；善舉分寸得當，才不會弄巧成拙。

關心關注話題人物應當文明理性。對於無底線蹭熱度行為，直播平台要切實治理，相關部門也該採取行動，對那些不顧公序良俗、踐踏社會底線的網紅主播施以懲治。今後，還會有越來越多「星」可追，網紅主播在「追星」過程中要始終恪守道德邊界、秩序邊界、法治邊界。如此，才能讓這些閃耀的「星」不受打擾，延續自己的光芒。

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責任編輯：李冰琪

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