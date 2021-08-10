【Delta疫情】揚州確診總數超南京  在揚台企因疫停工

▲ 揚州確診總數超南京 在揚台企因疫停工

內地新冠疫情持續，但「主戰場」已由南京轉移到揚州。昨日（9日）江蘇省通報50宗本土確診病例，揚州本土確診個案已超南京，佔48宗，全市累計報告394宗；南京則新增2宗本土確診，全市累計報告233宗。

為防疫情蔓延，當局進一步收緊防疫措施。自8月3日零時起，市內主城區所有小區實施封閉管理，區內進出通道嚴格管控、與外省市接壤道路設置關卡等措施。另全面暫停所有進出揚州的國內航班，以及出租車（涵網約車）業務。

在揚台企因應防疫措施，暫停生產。其中以造紙起家，後發展成跨產業集團的永豐餘，周一（9日）宣佈，旗下子公司永豐餘造紙（揚州），與持股86.5%的永道射頻，為配合揚州市政府防疫要求，暫停生產。

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永豐餘揚州廠區涵蓋工業用紙、家庭用紙及生物製漿廠三大部份，年產能破百萬；而永道射頻是全球第一大的RFID （無線射頻標籤）ODM製造商，目前年產能達30億枚。

永豐餘表示，將密切配合當地政府措施，以保障員工健康安全為優先。公司也將彈性調整調度，對財務業務不致造成重大影響。全廠已嚴格施行防疫措施，進出人員均須有健康綠碼、行程碼、最近一次核酸檢測證明及量測體溫，並每天執行全廠消毒作業。

揚州台商協會會長、虹揚科技董事長方丁玉表示，在揚州的台胞、台企員工無人感染新冠肺炎，目前配合當地政府防疫政策措施已停工一周，相信隨防疫形勢逐漸穩定，台企也會逐步復工。

方丁玉指出，揚州台協會員絕大多數已接種過二次疫苗，前四輪核酸檢測都是陰性，「透過這樣一次次篩檢徹底找出感染者，直到清零為止，這樣大家也安心。」

責任編輯：易燕丹

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