【東京奧運】網紅抽水全紅嬋惹眾怒 新華社：分明是「網黑」

全紅嬋在東京奧運女子單人10米台跳水一躍成名。這位14歲廣東姑娘還在學習如何應對名氣之際，已有不少人把全紅嬋視作拿著數的機會。網紅近日紛紛到全紅嬋湛江老家門前「抽水」，借奧運金牌選手之名做直播帶貨營銷，令全紅嬋家人和村民不勝其煩。新華社炮轟，這些所謂網紅為蹭流量，跌破底線，分明就是「網黑」。

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《新華每日電訊》發表評論文章，稱「天才跳水少女」全紅嬋，一夜之間成了新晉「頂流」，媒體將聚光燈對準了這位家境困難的冠軍，很多網民為全紅嬋坎坷的經歷感到心疼，有企業提出可以給她家贈房改善居住條件，地方商會則願意負擔其母的醫藥費……熱心人士對全紅嬋的喜愛和關懷，讓人感動和溫暖。

文章稱，不過，最近也出現了一些令人憤慨的亂象：全紅嬋的家鄉廣東湛江麻章鎮邁合村，一天吸引了2000多名外地人來「打卡」，入夜後進村車輛依然絡繹不絕；不少「網紅」在她家門口直播，擾得她生病的奶奶無法正常休息；當地幹部表示，有人想採訪全紅嬋家人被拒後，立馬斥責全紅嬋「拿了冠軍就傲慢……」

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文章認為，全紅嬋取得「跳水皇后」郭晶晶都直呼羨慕的成績，公眾好奇可以理解，而適當的關注也可能有助改善全紅嬋一家的窘境，但凡事過猶不及，在全紅嬋家人明確希望大家「少一些打擾」後繼續騷擾，更不合適。

文章直言，在紮堆湧向全紅嬋家的那些人中，有一些動機不純、蹭流量的「網紅」。他們真正關心的是「全紅嬋」這個關鍵詞所能帶來的流量，而非她本人有多優秀、她的家人有多不易。於是，哪怕下雨也要圍觀，哪怕半夜也要直播，生怕晚了就搶不到流量。

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文章批評，「網紅」如蠅附膻一般聞流量而動，是「直播時代」的一種病。網絡直播這種新技術，用對了就能帶來正能量，用錯了就可能添亂。大家關注奧運冠軍，應該注意方式和方法，更多地將關注點聚焦於他們的體育技能、賽場風采和拼搏精神上，更多地關注相關項目的發展，而不應該采用「飯圈」那一套不良做法，過度關注、刺探私隱、借機炒作、干擾當事人和家人的正常生活。

文章續稱，全紅嬋未來的路還很長，大家以更理性的態度圍觀，多一點呵護之心，為她創造一個更平和、正常的環境，更有利於她的成長，也更有有助於這個「天才少女」登上更高的體育高峰。著眼長遠，不為眼前的流量「瘋魔」，這才是關注全紅嬋的正確姿勢。

文章指出，那些盲目追求流量、蹭熱度、博眼球的所謂「網紅」，一再做出跌破底線之事，給粉絲樹立了很壞的導向，已經成為平台的「負資產」。為了構建一個清朗的網絡空間，各平台很有必要對此加以引導，對一些出格之舉加以限制。

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責任編輯：連兆鋒