中美聯合國大會再次針鋒相對 互批對方加劇南海緊張

中美兩國代表在聯合國安理會上，再次就南海問題彼此針鋒相對。美國國務卿布林肯不點名批評中國在南海的霸凌行為，警告南海衝突可能對全球安全及商務活動構成威脅，地區局勢將變得不穩定。中方反駁稱，美國才是對南海穩定最大的威脅。

布林肯在聯合國安理會海上安全問題視像會議上表示，有國家在南海作出挑釁和欺凌行為，又說見到海上船隻之間出現危險相遇的情況，以及為推進非法主張而採取的挑釁行動，華府對恐嚇其他國家合法獲取海洋資源的行為感到擔憂。

中方：安理會不是討論南海問題的合適場所

中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵反駁美方言論，表示安理會不是討論南海問題的合適場所，美國在發言中提到南海問題，中方堅決反對。

戴兵指美國沒有資格在南海問題上說三道四，又說美國作為域外國家動輒將先進艦機開進南海，肆意挑釁，公開在地區國家間挑撥離間，是對南海穩定最大的威脅。

戴兵表示，當前，在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢保持總體穩定，各國依據國際法享有航行和飛越自由。中國同東盟各國致力於全面有效落實《南海各方行為宣言》，力爭早日達成「南海行為準則」。「我們有決心、有能力維護好南海和平穩定。」

戴兵指出，美國自己不加入《聯合國海洋法公約》，卻以公約法官自居，對別國指手畫腳，橫加干涉，在海洋問題上毫無可信度。美國在安理會炒作南海仲裁案，完全是政治企圖。南海仲裁案仲裁庭違背「國家同意」原則，越權審理；在事實認定和法律適用上有明顯錯誤，其所作裁決是無效的，沒有任何拘束力。

戴兵指出，中國高度重視海上安全，一貫倡導互利合作共贏的海洋共同安全觀，致力於營造平等互信、公平正義、共建共享的海上安全格局。

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責任編輯：蒯宇澄

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