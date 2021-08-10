▲ 全紅嬋這樣苦練「水花消失術」！10米跳水衝力 痛如摑一巴

全紅嬋以14歲之齡在東京奧運賽場上奪金，他入水時的完美表現，賽後被外界稱為「水花消失術」，也讓她初嚐一夕爆紅的滋味。外界嘖嘖稱奇的「水花消失術」，練習過程並不輕鬆，全紅嬋的體校好閨蜜全錦梅表示，10米台的衝擊最大，如果手腕撐不住，臉部和脆弱的眼睛就首當其衝，「那是一種被搧了一個巴掌的痛感。」

《南方都市報》報道，全錦梅提到，如果入水角度垂直，那就只有手掌會感覺到痛，如果不幸平行接觸水面幾次，可能全身會發紅。她透露：

在湛江體校訓練時期，（全紅嬋）基本每個動作都能直直地下去，不過紅嬋開始經常跳10米台後，承受壓力的手腕也會作痛，全紅嬋還是喜歡跳水的，聊起時沒有什麼抱怨，總是笑著。

全錦梅：全紅嬋不愛看書

全錦梅是和全紅嬋一起從麻章鎮邁合村小學被選進湛江體校的好閨蜜，進入體校後，全錦梅在班內成績較好，被老師安排「幫扶」當時不愛看書的全紅嬋。兩人作為舍友兼閨蜜，一起度過四年的時光。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

全錦梅表示，最近一次見到全紅嬋已是在2020年10月，正在上課時忽然聽到有人小聲呼喚她，只見全紅嬋頂著一頭發黃又炸毛的短髮出現在教室門口，「這個突然回歸的刺蝟頭讓大家都笑了。」

對於全紅嬋在東奧的好表現，全錦梅提到，「全紅嬋進了省隊、國家隊後，技術變厲害了，皮膚變白了，但還是以前那個她。」她表示，兩人平時會打視訊電話，話題無關跳水，常常是體校學生們的小八卦。

【東京奧運】網紅抽水全紅嬋惹眾怒 新華社：分明是「網黑」

【東京奧運】網紅湧全紅嬋家直播 中紀委報紙：博流量不能沒底線（多圖）

【全紅嬋奪金】德奧委主席批中國派兒童參奧 卻被揭德國一選手也14歲

【東京奧運】全紅嬋喜事變質 初代跳水皇后高敏：冷靜別把她嚇著

【東京奧運】全紅嬋父：我不取分毫捐贈 只對女兒有一個盼望

【東京奧運】全紅嬋變了「國民妹妹」 發微博1小時引爆1.5萬條回應

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

