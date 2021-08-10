兩款國產疫苗聯手臨床試驗「加強針」 開啟「混打」模式

據創新疫苗研發公司艾棣維欣昨日（9日）消息，其新冠DNA候選疫苗(INO-4800/pGX9501)，已獲准與科興中維研發的克爾來福®(CoronaVac)滅活疫苗開展探索序貫免疫策略的臨床試驗。

面對來勢洶洶的新冠變異株，疫苗加強針研究加速。除了打滅活疫苗第三針外，不同技術路線聯合的序貫免疫策略正在被嘗試。

艾棣維欣表示，試驗具體分為兩項，一項探索在18歲以上健康成年人接種新冠滅活疫苗後加強免疫新冠DNA疫苗的效果，另一項則對健康成年人及老年人接種不同劑量新冠DNA疫苗並進行滅活疫苗加強免疫的研究。

「第三代疫苗」與「經典疫苗」聯手

據澎湃新聞此前報導，這款新冠DNA疫苗為艾棣維欣和美國生物製藥公司INOVIO聯合研發，2020年7月獲批在中國進入臨床試驗，I期臨床試驗在上海華山醫院開展。2020年12月，這款DNA疫苗在國內正式進入II期臨床試驗，該試驗與江蘇省疾控中心合作在江蘇省開展。

DNA疫苗與mRNA疫苗同屬於核酸疫苗，被稱為「第三代疫苗技術」。新冠DNA疫苗也是中國疫後佈局的五條技術路線之一。相較於mRNA疫苗，這款DNA疫苗的優勢在於穩定好，室溫下可保持穩定1年以上，在標準冷藏溫度（2-8℃）下保質期可達5年。

不同技術路線結合 抵抗變異病毒

此前，科興已在進行滅活疫苗第三針的研究。7月下旬，科興新冠滅活疫苗公佈的一項Ⅱ期臨床試驗中期結果表明，接種第三劑後能夠迅速誘導強烈的免疫反應，中和抗體滴度顯著提高，接種第三劑後28天中和抗體滴度比第二劑後28天中和抗體滴度增加了3-5倍，且第三劑與第二劑間隔時間越長，增長倍數越高。

艾棣維欣方面表示，新冠DNA疫苗與新冠滅活疫苗克爾來福®已完成的相互交叉的異源初免-加強的序貫免疫臨床前動物試驗結果表明，序貫免疫策略能激發高水準特異性結合抗體、中和抗體，及抗原特異性的細胞免疫反應。

艾棣維欣創始人兼董事會主席王賓博士表示，不同技術路線疫苗開展異源初免-加強的序貫免疫策略是疫苗應用領域的一個重要研究方向，為進一步增強各技術路線疫苗的免疫效果提供了高效的解決方案。在目前Delta及其他新冠病毒變異株流行的背景下，啟動序貫免疫策略的臨床試驗非常有意義，能夠為抵抗後續以變異株為主的疫情儲備新的免疫方案及臨床資料。

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責任編輯：李冰琪

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