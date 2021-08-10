台灣新冠致死率逾5% 柯文哲指不尋常：高於全球平均水平

截至8月9日，台灣新冠肺炎確診累計15,790宗，有813宗死亡。台北市長柯文哲表示，死亡率是5％以上，「比全世界都還高，不太符合台灣醫療狀況。」至於全球流行的Delta（德爾塔）毒株，他稱台灣防疫系統還沒被真正測試過，對Delta抵抗力大概是多少。

據台媒報道，台灣本土疫情穩定趨緩，昨（9日）新增4宗本土，2宗在台北。柯文哲表示，台北市疫情逐步在控制。

柯文哲稱，自己特別看一下國際狀況，當日新增4宗境外輸入，不過8日全世界新增63萬，美國新增9萬，「表面上看起來，台灣好像控制下來，但是在台灣外面目前好像滿嚴重」，提到全世界趨勢圖最近都在上升，顯示delta病毒感染例相當強，「我們台灣防疫系統還沒有被真正測試過，對Delta病毒抵抗力大概是多少。」

他指出，3個月來死亡率居高不下，還是5％以上，「需要去研究是怎麼一回事，到底為什麼死亡率特別高，比全世界都還高，不太符合台灣醫療狀況。」

台大公衛學院教授詹長權早前在臉書發文，指出台灣新冠肺炎致死率高的原因，分別是有症狀才篩檢的指引、醫療機構重症醫療量能不足、低估確診個案數等。

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責任編輯：尹航

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