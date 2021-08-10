【東京奧運】蘇炳添剛返國下機 即拍片宣布當了小米代言人

▲ 蘇炳添剛返國下機 即拍片宣布當了小米代言人

東京奧運上，「中國飛人」蘇炳添成為史上首個殺入奧運百米決賽的中國運動員，創造了歷史，人氣迅速高升。而東奧剛謝幕，小米公司周二（10日）宣布，蘇炳添成為小米品牌代言人。

小米公司表示，「蘇炳添以9秒83的成績刷新男子100米的亞洲紀錄。他是跑得最快的中國人，也是跑得最快的亞洲人，是中國最耀眼的短跑明星」。

小米創辦人、小米集團董事長兼CEO雷軍表示：

蘇炳添成了第一個跑進男子百米決賽的亞洲人，這位大學副教授依然奮戰在最激烈的男子百米賽場。這樣拼搏、不服輸、追求極致的精神，深深打動我，他是中國的驕傲！

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而蘇炳添在代言小米的短片中說，自己剛下飛機、返到國內，心情仍然很激動，然後便宣布他已成為小米代言人，並為此感到很自豪。他又呼籲大家為小米加油。

雷軍將於周二晚舉行個人年度演講，同時發布新品小米MIX 4、小米平板5以及小米OLED電視等多款產品。

小米公司Redmi產品總監王騰透露，這次發布會末尾有one more thing，不看到最後一定會後悔。

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責任編輯：鄧國強

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