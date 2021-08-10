路透社：投資人閱讀習近平著作 尋找政策方向

路透社報道稱，私募股權投資公司正在重新思考他們在中國的戰略，因為一些熱門行業受到越來越嚴的監管。一些投資人開始閱讀《習近平談治國理政》，以期尋找政策方向。

中國的互聯網、校外培訓和房地產等行業近來受到了嚴厲的監管。全明星投資基金的首席投資官及管理合夥人季衛東說，「我們面臨著十多年來最嚴厲的監管環境，此時市場競爭最激烈，資本最充足」。

投資人：由於監管風波 轉變投資方向

「隨著監管的加強，好的公司越來越少，價格越來越高。總體而言，風險投資和私募股權投資者未來的回報可能會減少。」季衛東說。他的香港基金專注於新經濟領域的領先公司。

本輪整頓的結果是，許多投資者將重點轉移到不太容易受到反壟斷以及資料相關審查的行業，如半導體、自動化、可再生能源、醫療保健和側重於企業的科技服務。

一位來自北京的私募股權基金資深投資人稱，投資者也追捧那些只專注於中國市場的科技公司，以規避海外業務帶來的監管風險。

不僅看領導人著作 也更多地瀏覽官媒

一些投資者表示，這次監管整頓令他們措手不及，如今在投資評估時會進行更多的政策分析。路透社的報導稱，其中一些人開始閱讀國家主席習近平撰寫的多卷本《習近平談治國理政》，以期尋找政策方向。另一些人則表示，會更多地瀏覽官媒以獲取政策線索。

「我們必須總是比國家的想法先行一步。」祥峰投資中國基金的執行合夥人兼負責人鄭俊聰說。

責任編輯：李冰琪

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