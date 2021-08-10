反擊立陶宛允許台灣設代表處　京宣布召回駐立陶宛大使

台灣上月在立陶宛設立「台灣代表處」，惹來北京反彈。中國外交部指，中方對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。

中國外交部網站發布信息，近一段時間，立陶宛政府不顧中方反復交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」。此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。

外交部指，中方正告立方，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。「一個中國」原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國同其他國家發展雙邊關係的政治基礎。中國政府和人民實現祖國統一的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰。

中方敦促立方立即糾正錯誤決定，採取切實措施，消除惡劣影響，不要在錯誤的道路上越走越遠。同時，也正告台灣當局，「台獨」是死路一條，圖謀在國際上搞分裂活動絕對不會得逞。

台灣和立陶宛的關係近期升溫。台灣去年4月捐贈立陶宛10萬片醫療級口罩，今年6月22日，立陶宛宣布援贈台灣2萬劑新冠疫苗。此外，雙方並互設代表處，其中，台灣在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），是台灣在歐洲國家中設立的第一個以台灣為名的代表處。立陶宛政府則多次表示，將在今年秋天在台灣設立代表處，以拓展亞太市場。

中國上次召回大使 要追溯到1995年

據澎湃新聞，中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，立陶宛在退出中國中東歐「17+1」合作後，在雙邊關係上有不少動作，尤其是在台灣問題上不斷挑釁，已經直接影響到兩國外交關係的政治基礎。

他指出，召回中國駐外大使在中國對外關係史上並不多見，上一次還要追溯到1995年，當時因美國政府允許李登輝「訪美」，中方召回了時任駐美大使李道豫。

崔洪建解釋道，在對外關係中召回大使，客觀上會對兩國間的正常交往造成影響，立陶宛在中國核心利益上挑釁中國，才使得中國做出如此選擇。不過到目前為止，召回大使仍然表明雙方還是希望將問題限制在一個可以管控的程度，控制在外交領域而不向其他領域擴散，接下來就要看立陶宛方面是否會繼續一意孤行，這要取決於立方是否意識到問題的嚴重性。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道