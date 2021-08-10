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中國前7個月進出口、出口、進口規模均創新高

經濟脈搏 16:03 2021/08/10

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據商務部公布，以人民幣計，中國前7個月進出口、出口、進口規模分別為21.34、11.66、9.68萬億元，均創歷史同期新高，按年分別增長24.5%、24.5%、24.4%，均為10年來新高。商務部還指，當前全球疫情仍在持續演變，貿易問題政治化傾向加劇，經濟復甦存在很大不確定性。

進出口快速增長 惟經濟復甦不確定性仍存

1-7月，中國進出口、出口、進口規模分別為21.34、11.66、9.68萬億元，均創歷史同期新高，按年分別增長24.5%、24.5%、24.4%，均為10年來新高，兩年平均增速分別為10.6%、10.9%、10.2%。7月當月，進出口3.27萬億元，為歷史單月次高（僅次於今年6月的3.29萬億元）。

同時，國際市場需求繼續恢復。傳統市場增長平穩。中國對美國、歐盟、日本等傳統市場出口合計增長22.6%，拉高整體出口增速11.5個百分點。與新興市場貿易合作不斷深化。對東盟、拉美、非洲等新興市場出口合計增長26.5%，占比較去年同期提高0.8個百分點至49.8%，拉高整體出口增速13個百分點。

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從出口商品結構來看，機電產品出口按年增長25.5%，佔比較去年同期提高0.5個百分點至59%，拉高中國出口增速14.9個百分點。1-6月，中間品出口按年增長34%，佔比提升2.2個百分點至50.7%，為全球經貿復甦提供有力支持。

在進出口快速增長的同時，商務部還指出，當前全球疫情仍在持續演變，產業鏈供應鏈風險增多，貿易問題政治化傾向加劇，經濟復甦存在很大不確定性。商務部將持續關注外貿發展宏觀環境變化和微觀主體困難，持續推進優進優出、貿易產業融合和貿易暢通「三大計劃」，努力完成全年量穩質升目標任務。

責任編輯：尹航

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