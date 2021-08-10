【Delta疫情】曾向舟山「求救」 弘進輪16船員檢測呈陽性（多圖，有片）

載有20名船員的巴拿馬籍貨輪「弘進輪」，在浙江舟山指定錨地靠泊。舟山海關和疾控中心派人登船「雙採雙檢」，隨後通報有16名中國籍船員核酸檢測呈陽性。經舟山市疫情防控工作領導小組評估，目前已將11名船員以「點對點」方式接送至指定醫療機構。其餘患者暫留船治療，待船公司換班船員到崗後輪換。

「弘進輪」7月30日從菲律賓出發，入境目的港為江蘇南通如臯。早前因船上13名船員出現發燒等症狀，一度遭沿海港口拒絕靠岸。其後更因機械故障，滯留在舟山外海。船員手持身份證拍影片向外界求救，期間一度哽咽。影片在網上引發關注，航運業內人士和相關公眾號相繼轉發進行報導。舟山市隨後啟動緊急救援程序，有關部門周一（9日）派人登船，完成全部船員的核酸採樣和採血工作。

據新京報報導，一名尚未下船的周姓船員表示，很想下船，但不在這一批名單內。「雖然需要繼續等待，但無論如何，最糟糕的時刻已經熬過去。」

船員憶述漂泊多日如像「坐水牢」

他憶述，7月30日出現第一個發燒的船員，但當時大家不以為意，狀況也不是很嚴重。「而且他是船上唯一一個打了疫苗的人，第二天就好了，第二天後就再也沒有出現過症狀。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

但從7月31日開始，其他船員陸續出現發燒症狀，即便船上立即做出消毒與隔離措施，但仍無法遏止情形蔓延。周船員用「淪陷」形容當時的弘進輪，「到8月6日，過半數船員都倒下了，船上已無法做隔離措施。」

屋漏偏逢連夜雨，多人不適之際，8月3日航行至寧波舟山附近時，船舶主機出現問題，弘進輪在馬跡山島拋錨修理主機。

周船員提到，受困在海上的幾天，對20名船員來說，折磨感與日俱增。「有人反覆發燒、有人嘔吐腹瀉、有人喪失味覺與嗅覺，還有人需要氧氣機。」

他後悔沒有打疫苗，但是像他們這群在海上日夜漂泊的人，也幾乎沒有固定時間和地點打滿兩針。

【Delta疫情】內地本土確診108宗涉4省 揚州檢測站變「疫站」傳3代

【Delta疫情】揚州確診總數超南京 在揚台企因疫停工

由於疫情持續爆發，各個國家都嚴格管控船隻靠岸停泊，船員基本沒有可能下船。周船員笑稱，船員將這段日子稱為「坐水牢」。如今平安回家是眾人最大的盼望。

弘進輪為巴拿馬籍船舶，船東公司TWELVE PLUS CO., LIMITED（辦公地點天津），船舶管理公司華灃船舶管理有限公司（辦公地點福州），船員公司天津跨洋國際船舶管理有限公司（辦公地點天津）。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁