  • 30°C
香港時間 : 2021810日 (二) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Delta疫情】曾向舟山「求救」 弘進輪16船員檢測呈陽性（多圖，有片）

社會熱點 16:38 2021/08/10

分享：

載有20名船員的巴拿馬籍貨輪「弘進輪」，在浙江舟山指定錨地靠泊。舟山海關和疾控中心派人登船「雙採雙檢」，隨後通報有16名中國籍船員核酸檢測呈陽性。經舟山市疫情防控工作領導小組評估，目前已將11名船員以「點對點」方式接送至指定醫療機構。其餘患者暫留船治療，待船公司換班船員到崗後輪換。

「弘進輪」7月30日從菲律賓出發，入境目的港為江蘇南通如臯。早前因船上13名船員出現發燒等症狀，一度遭沿海港口拒絕靠岸。其後更因機械故障，滯留在舟山外海。船員手持身份證拍影片向外界求救，期間一度哽咽。影片在網上引發關注，航運業內人士和相關公眾號相繼轉發進行報導。舟山市隨後啟動緊急救援程序，有關部門周一（9日）派人登船，完成全部船員的核酸採樣和採血工作。

據新京報報導，一名尚未下船的周姓船員表示，很想下船，但不在這一批名單內。「雖然需要繼續等待，但無論如何，最糟糕的時刻已經熬過去。」

船員憶述漂泊多日如像「坐水牢」

他憶述，7月30日出現第一個發燒的船員，但當時大家不以為意，狀況也不是很嚴重。「而且他是船上唯一一個打了疫苗的人，第二天就好了，第二天後就再也沒有出現過症狀。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

但從7月31日開始，其他船員陸續出現發燒症狀，即便船上立即做出消毒與隔離措施，但仍無法遏止情形蔓延。周船員用「淪陷」形容當時的弘進輪，「到8月6日，過半數船員都倒下了，船上已無法做隔離措施。」

屋漏偏逢連夜雨，多人不適之際，8月3日航行至寧波舟山附近時，船舶主機出現問題，弘進輪在馬跡山島拋錨修理主機。

周船員提到，受困在海上的幾天，對20名船員來說，折磨感與日俱增。「有人反覆發燒、有人嘔吐腹瀉、有人喪失味覺與嗅覺，還有人需要氧氣機。」

他後悔沒有打疫苗，但是像他們這群在海上日夜漂泊的人，也幾乎沒有固定時間和地點打滿兩針。

【Delta疫情】內地本土確診108宗涉4省 揚州檢測站變「疫站」傳3代

【Delta疫情】揚州確診總數超南京  在揚台企因疫停工

由於疫情持續爆發，各個國家都嚴格管控船隻靠岸停泊，船員基本沒有可能下船。周船員笑稱，船員將這段日子稱為「坐水牢」。如今平安回家是眾人最大的盼望。

弘進輪為巴拿馬籍船舶，船東公司TWELVE PLUS CO., LIMITED（辦公地點天津），船舶管理公司華灃船舶管理有限公司（辦公地點福州），船員公司天津跨洋國際船舶管理有限公司（辦公地點天津）。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【Delta疫情】內地本土確診108宗涉4省 揚州檢測站變「疫站」傳3代
今日
【Delta疫情】內地本土確診108宗涉4省 揚州檢測站變「疫站」傳3代
【Delta疫情】揚州確診總數超南京 在揚台企因疫停工
今日
【Delta疫情】揚州確診總數超南京 在揚台企因疫停工

你可能感興趣

【Delta疫情】內地本土確診108宗涉4省 揚州檢測站變「疫站」傳3代
今日 11:20
【Delta疫情】內地本土確診108宗涉4省 揚州檢測站變「疫站」傳3代
【Delta疫情】揚州確診總數超南京 在揚台企因疫停工
今日 12:34
【Delta疫情】揚州確診總數超南京 在揚台企因疫停工
浙江省 治療 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗 疫情 菲律賓 發燒 海關 中國

下一篇文章

【東京奧運】全紅嬋這樣簽名 此事竟一度上了微博熱搜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】王楠豪擲4200萬 速贈7金銀牌乒將一人一豪宅
【東京奧運】王楠豪擲4200萬 速贈7金銀牌乒將一人一豪宅
【東京奧運】全紅嬋父：我不取分毫捐贈 只對女兒有一個盼望
【東京奧運】全紅嬋父：我不取分毫捐贈 只對女兒有一個盼望
【東京奧運】美名模讚全紅嬋天才少女 Bella Hadid原來是「同行」
【東京奧運】美名模讚全紅嬋天才少女 Bella Hadid原來是「同行」
【全紅嬋奪金】德奧委主席批中國派兒童參奧 卻被揭德國一選手也14歲
【全紅嬋奪金】德奧委主席批中國派兒童參奧 卻被揭德國一選手也14歲
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
【東京奧運】全紅嬋喜事變質 初代跳水皇后高敏：冷靜別把她嚇著
【東京奧運】全紅嬋喜事變質 初代跳水皇后高敏：冷靜別把她嚇著