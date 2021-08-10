▲ 【大灣區】深中通道伶仃洋大橋西主塔封頂 創世界紀錄（多圖，有片）

粵港澳大灣區重點交通基建項目，深中通道－－深圳至中山跨珠江口通道的伶仃洋大橋工程，再有新進展，其西主塔周日（8日）封頂，而此前大橋東主塔則已於今年6月17日封頂；這標誌著世界上最大跨海「鋼箱樑懸索橋」的兩座主塔，已經全部封頂，全面轉入橋面結構施工階段。

深中通道建成後，預計有利於推進珠三角經濟、交通一體化及轉型升級。總投資448億元人民幣的項目，計劃於2024年建成通車，屆時從深圳到中山僅需20分鐘。

深中通道是集橋、島、隧、水下互通於一體的超級跨海集群工程，線路全長24公里。伶仃洋大橋是項目關鍵工程之一，主跨長1666米，主塔高度為270米，相當於90層樓高，是世界上最大跨徑海中鋼箱樑懸索橋和世界上最高通航淨空尺度的跨海橋樑。

主塔高度為270米 相當於90層樓高

深中通道管理中心橋樑工程管理部工程師盛建軍指出，伶仃洋大橋採用的三跨全懸浮體系懸索橋結構，具有良好的受力性、跨越能力和抗震能力等優點；其中，西主塔塔柱為鋼筋混凝土結構，橫截面呈八邊形，整座主塔含承台、樁基共澆築混凝土約12萬立方米，鋼筋用量高達1.4萬噸，由保利長大深中通道S05合同段項目部承建。

【大灣區】深中通道接合「最困難沉管」 工程再攻刻一關

【大灣區】世界最高海中大橋 深中通道伶仃洋大橋主塔封頂（多圖，有片）

東、西主塔目前均已建至262.5米，剩餘7.5米的鋼結構塔冠將等到主橋鋼箱樑合龍（又稱合攏）後，再安裝到塔頂。

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伶仃洋大橋橋址處水文地質條件複雜，西主塔整體位於斷裂破碎帶，樁基要穩扎海底，必須穿過深達80米的角礫岩層。

構築世界最大跨海「鋼箱樑懸索橋」

保利長大深中通道S05標項目負責人吳聰表示，伶仃洋大橋西主塔的基礎，由56根直徑3米的鑽孔灌注樁組成，平均樁長123.1米，單樁最長達136米，最大混凝土澆築方量達1257立方米，入岩深度及樁基長度，均創下了珠江口特大型橋樑施工紀錄，所使用的鋼筋量及混凝土澆築方量也相應增多。

據悉，深中通道伶仃洋大橋正持續推進東西錨碇錨體施工，中山大橋主塔已築至190米高程，計劃年內進行封頂。島隧工程方面，東、西人工島建設有序開展，沉管隧道已完成10個管節沉放對接，計劃8月進行東側首個管節、全線首個超寬變寬管節E32的沉放對接。

深中通道今年稍早前發布的建築進度影片

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責任編輯：鄧國強