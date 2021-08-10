解放軍史上最大軍演南海登場  「哨兵」發現規模超想像（多圖）

▲ 解放軍史上最大軍演南海登場 「哨兵」發現規模超想像

美國等西方國家軍艦頻繁在南海活動後，中方稍早前宣布，在南海劃定罕見的大範圍演習區、相關演練亦於日前登場。歐洲「哨兵2號（Sentinel 2）」衛星圖片顯示，解放軍這次演習的規模罕見，除國產航母山東艦之外，還包括一艘075型兩棲攻擊艦、3艘055大型導彈驅逐艦、以及其他各型水面艦艇20餘艘，堪稱解放軍史上規模最大、火力最強的艦隊演習。中方回應美國及其盟友的姿態強烈。

中國國防部新聞發言人吳謙7月29日在例行記者會表示，中方尊重各國艦船依據國際法在南海享有的航行自由，但堅決反對有的國家出於挑釁的目的，不遠萬里派軍艦過來刷「存在感」。

中方日前在南海劃設了演習區域，從海南島東方、東南方海域延伸到西沙群島東北方，禁航區總面積約10萬平方公里。南海艦隊則從6日開始向演習目標區集結。

禁航區總面積約10萬平方公里

從歐洲「哨兵2號」衛星所攝照片觀察，4天下來已經在演習區內集結了至少26艘水面艦艇，據形容，這是解放軍軍海歷史上從未見過的演習規模。

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一直跟進南海地緣局勢的越南軍事記者Duan Dang在推特分析指，哨兵2號衛星圖片反映，解放軍在南海的軍演進入第4天時，演習區內已有002型國產航母山東艦、075型海南號兩棲攻擊艦，它們是南海艦隊2艘最大噸位的水面主戰艦艇。

再加上3艘戰鬥力強的055型導彈驅逐艦，以及052型導彈驅逐艦、乃至其他各型艦艇，解放軍這次集結演練的艦隻總數近30艘。這當中尚未包括可能處於水面下、衛星無法觀察的潛艇。

這次的演習陣容中，最受矚目的是3艘055大型導彈驅逐艦。根據已公開資料，目前已服役的055型導彈驅逐艦共有3艘，其中配置於南海艦隊的是大連艦，在北海艦隊服役的是南昌艦與拉薩艦。

山東艦航母＋3艘055導彈驅逐艦出動

分析指參與這次演習的除了大連艦外，其餘2艘055可能並非來自北海艦隊的拉薩艦與南昌艦，而是尚未公開露面、計劃編配到南海艦隊的鞍山艦和延安艦。

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中時電子報則分析，今次解放軍演習劃定的區域極大，參演的軍種也會比較多，除了海軍之外，空軍、火箭軍、岸上部隊以及戰略支援部隊可能都會參與，其中較值得注意的是，有沒有試射「航母殺手（反艦彈道導彈）」，諸如東風-26或是東風-21D。

該分析又指，這次解放軍海軍在南海舉行的大規模演習中，南海艦隊的一艘航母、一艘兩棲攻擊艦、三艘055大型驅逐艦等精銳齊出，從這個組合看，其目標是要反制美國及其盟國以「航自自由」為名的南海活動。

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責任編輯：鄧國強

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