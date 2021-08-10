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全紅嬋「微笑童年」照片曝光 跟小朋友們打麻將（多圖）

社會熱點 20:37 2021/08/10

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全紅嬋「微笑童年」照片曝光 跟小朋友們打麻將

東京奧運女子10米跳台跳水決賽中，年僅14歲的中國選手全紅嬋，以接近完美的表現奪得金牌。外界之後紛紛聚焦她家中貧困、希望掙錢為母親治病、以及各種艱苦訓練。不過，全紅嬋亦有快樂童年的，人民日報微博等曝光她多張童年照片，有的在笑、有的化了妝表演、有的甚至與小朋友們搓麻將。

人民日報在微博中發帖，說「全紅嬋曬童年照，網友：好可愛啊」。其中有的是帶笑容的證件照片，有的是化了妝的學校表演照片，更多的是體校中的生活照，此外還有與朋友們打麻將的。

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全紅嬋獲金牌後，媒體都聚焦於她說沒去過遊樂園、動物園，拿到冠軍後只想去「夾公仔」。她在訪問中，又曾說過「媽媽治病要花挺多錢的，我就感覺自己也得掙錢，好寄回家給媽媽治病」。

照片中 全紅嬋有快樂童年

全紅嬋於2007年出生，來自廣東湛江市，父母都是農民、年紀小小便被送去學習跳水。

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當初為何選擇跳水之路？澎湃新聞網引述全紅嬋此前說，「我感覺自己好像是被『騙』去（跳水）的一樣，主要也是我讀書成績比較差，但跳水的感覺很爽」。但她承認，她很愛跳水運動。

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而全紅嬋的表現也不負父母所望，她2014年7月開始接受跳水訓練，同年9月正式進入湛江市體校就讀；至2018年3月，由湛江市體校培養的她被輸送到廣東省跳水隊，其後各場比賽中表現令人眼前一亮。

其中2020年10月4日，在全國跳水冠軍賽暨東京奧運會、世界盃預選賽中，全紅嬋在女子單人十米台決賽中零失誤，以437.75分的總成績獲得冠軍。教練興奮地舉起了全紅嬋。

澎湃新聞網報道，全紅嬋2018年進入廣東省隊，在奧運選拔賽才首次亮相全國大賽。但她在比賽中的沉穩，一點也不像14歲的小女生。

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責任編輯：鄧國強

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