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孟晚舟案「司法補救」審理結束 檢方反對終止引渡

國情動向 10:12 2021/08/11

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孟晚舟案步入尾聲，昨日（10日）對「程序濫用」採取「司法補救」的審理結束，檢方否認加美兩國政府和執法部門在本案存在任何不當行為，因此反對採取「司法補救」措施，反對終止引渡程序。

據央視報道，周二，代表加美兩國政府的檢方律師對此前一天辯方律師陳述的觀點作出回應。檢方否認加美兩國政府和執法部門在本案存在任何不當行為，因此反對採取「司法補救」措施，反對終止引渡程序。

至此，由代表孟晚舟的辯方律師提出的兩大申訴的審理就全部結束。第一項申訴——本案不符合雙重犯罪，在2020年5月27日被法官駁回。今年8月10日結束的是對第二項申訴——本案存在濫用司法程序的審理。對這個申訴的判決，法官沒有確定何時作出。外界預計會在至少幾個星期後才能公布。

按照法庭商議的排期，法庭從8月11日開始進行「遞解」審理，也就是審理是否准予引渡。這是所有引渡案必須經過的環節。在這個審理過程中，將由檢方律師提出引渡的要求，辯方律師再予以反對，最後由法官判決是否准予引渡。

法庭還商定，本案最早將於8月19日完成全部審理。但法官沒有表示何時公布判決結果，外界預計會推遲至少幾個星期才能公布。

據彭博社分析，如果參照歷史，孟晚舟律師的訴求將會是非常艱難的。根據加拿大司法部的數據，在2008年以來收到的798份美國引渡請求中，加拿大只拒絕或放棄指控8份。其中，美國撤回了40起訴訟。

孟晚舟庭審最後階段 辯方指美提供資料失實

【華為風暴】孟晚舟引渡案聽證進最後階段 彭博社：獲勝機會渺茫

責任編輯：尹航

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