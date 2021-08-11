中國罕有召回駐立陶宛大使 有多嚴重？會否斷交？

歐洲波羅的海小國立陶宛挑戰「一個中國」底線，讓台灣當局在立陶宛設立「代表處」，激起北京反彈。中國宣佈召回駐立陶宛大使，同時要求立方召回立陶宛駐中國大使。中國召回駐外大使之舉，在中國外交史上頗為罕見。專家認為，此舉顯示了立陶宛行為的嚴重性，如果立陶宛繼續做出出位行為損害中國利益，不排除會導致中國與立陶宛斷交。

中國召回駐立陶宛大使意味甚麽？

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建表示，兩國外交關係如果出現問題，最嚴重的級別就是斷交，其次是外交關係降級，和互相驅逐大使。

中國目前召回駐立陶宛大使，並要求立召回駐外大使，就是僅次於互相驅逐，但實質後果和互相驅逐並無分別，只是表達上委婉一點。所以，目前情況屬於比較嚴重。

召回大使意味著，兩國短期內正常外交關係會受很大影響。因為沒有大使後，駐當地的外交機構不再有本國全權授命，沒辦法開展很多重要工作，經貿領域合作也會受影響。

中國與歐盟關係會否受到影響？

內地《新京報》引述一位中國前駐歐洲國家大使稱，現在意味中立外交關係已經降級，基本無法再開展高級別官員訪問。但駐當地大使館不會完全暫停所有活動，一些基礎的領事工作仍會繼續，由臨時代辦領導。

對於事件會否影響中國同歐盟關係，這位中國前駐歐洲國家大使表示，影響十分有限。

他認為，立陶宛是一個小國，人口只有幾百萬。其不良影響可能在於，立陶宛在台灣問題上損害中國核心利益，給歐盟國家開了一個不好的先例。「立陶宛近期的行為嚴重違背了我們外交的慣例，這是我們不能接受的。」

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中國與立陶宛會否斷交？

崔洪建表示，對於是否會讓駐立陶宛大使重新返回崗位，需要看立陶宛方面接下來的表態和實際行動。

他分析指出，短期內，雙方目前的狀態還會維持一段時間，需要看立陶宛方面是否認識到事情的嚴重性，是否會撤回其之前的言論，並做一些補救措施。如果其繼續做出一些出格的、有損中國核心利益的舉動，中國可能會采取更嚴重的舉措，比如外交關係降級或斷交。

中國過去有否召回駐外大使？

在中國外交史上，中國召回駐外大使十分罕見。崔洪建表示，召回大使主要是因為對方觸及了中國的核心利益和底線。中國外交史上也曾有過召回駐外大使，甚至還有更嚴重的外交關係降級事例，基本上都是和台灣問題相關。

上一次還要追溯到1995年。美國克林頓政府當年允許，時任台灣領導人李登輝訪美，北京反應強烈，包括召回時任駐美大使述職。

中方嚴正交涉下，美國政府首次作出「三不」承諾，即：不支持「兩個中國」「一中一台」、不支持台灣「獨立」、不支持台灣加入以主權國家為成員的國際組織。克林頓第二任期總體上採取比較務實的對華政策，中美元首實現了互訪。

外交部網站顯示，中國與荷蘭於1954年11月建立代辦級外交關係，1972年5月升格為大使級。此後雙方關係起伏發展。1981年5月，荷蘭政府批準該國公司向台灣出售潛艇，中荷外交關係降為代辦級。1984年2月1日，中荷恢復大使級外交關係。

目前，世界上凡與中國建交的國家，均遵照國際法和一個中國的原則，與中國政府就台灣問題達成正式協議或諒解，承諾不與台灣建立任何官方性質的關係。按照國際法，一個主權國家只能有一個中央政府代表這個國家。台灣作為中國的一部分，它在國際上無權代表中國，不能與外國建立外交關係和發展具有官方性質的關係。

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責任編輯：連兆鋒