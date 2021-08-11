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Tesla賣19萬白菜價  背後是中國供應鏈誰與爭鋒？

經濟脈搏 11:09 2021/08/11

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Tesla賣19萬白菜價  背後是中國供應鏈誰與爭鋒？

特斯拉Tesla史上最便宜車款擬將推出，售價估計在2.5萬美元（折合19.4萬港元）。有報道指，這款車不僅在中國製造，車輛設計、工程、開發和測試等四大環節都在中國新廠房進行，中國完整的供應鏈造就「白菜價」。

中國汽車微博博主「@不是鄭小康」稱，特斯拉目前已經完成第一個原型，預計今年底開始試生產。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾說過要打造兩款不同版本的平價電動車，希望能將售價壓在2.5萬美元內。

【中美科技戰】美國科技戰死穴：沒中國稀土 造不出電動車

拜登「不准中國贏」 美國電動車怎遭爬頭了？

而外媒《MSPoweruser》9日報道，特斯拉可能即將開發一款價格低廉的「Model 2」，特斯拉中國營運總裁Tom Zhu最近也透露口風，正在開發一款更便宜的特斯拉，預計售價為16萬元人民幣、即約2.5萬美元。

車輛設計、工程、開發和測試都在中國

根據中國網絡媒體《IT之家》報道，馬斯克2020年1月7日在上海首批由中國製造的Model 3交車儀式上，宣布要嘗試一款真正在中國設計的原創汽車，包含設計、工程和製造，這對特斯拉來說是第一次。

Tom Zhu表示，車輛設計、工程、開發和測試都會在新工廠進行，「我們現在預計它將在今年年中啟動和運行」。

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據了解，Tesla車輛設計、工程、開發和測試都會在新工廠進行，意味不僅中國製造，還有中國研發，中國更完整的供應鏈造就便宜售價。

Tom Zhu指出，為了做出完全由中國製造的特斯拉，設立20多個專業實驗室。據了解，新的特斯拉車型已經在2020年9月獲得批准，2021年3月完成產品檢驗，2022年可能就會有首次交付。

中國汽車微博博主「@不是鄭小康」聲稱，特斯拉目前已經完成第一個原型，預計今年底開始試生產。

甚至有市場消息指，特斯拉或將在2021年11月的廣州車展上展示這款新車型。電動車新聞網站《Electrek》則指出，2.5萬美元的特斯拉可能取決於更便宜的4680電池可用性，但未來特斯拉要將這些電池推向市場，仍存在一些問題。

【中美科技戰】沒了中國造不出電動車？美稀土依賴症沉痾難治

獲日企尋求代工電動車 中國或將搶佔產業發展先機？

責任編輯：鄧國強

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