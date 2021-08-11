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歐盟呼籲對謝倫伯格案寬大處理 中方要求停止發表不負責任言論

國情動向 11:29 2021/08/11

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加拿大公民謝倫伯格因犯走私毒品罪，在中國二審被判死刑。歐盟對外行動署對案件表示關注，呼籲寬大處理。中方回應稱，該案有關程序完全合法，證據確實、充分；堅決反對歐方的聲明，強調絕不接受。

中國駐歐盟使團發言人表示，加拿大公民謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同其他人走私冰毒222.035千克，案件有關程序完全合法，證據確鑿而充分。

發言人強調，中國司法機關對不同國籍的罪犯，都會依法處理，中國法律保留死刑，同時嚴格控制死刑適用範圍，對危害極其嚴重的毒品犯罪適用死刑，有利於震懾及預防毒品罪案。中方敦促歐盟切實尊重法治精神及中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

遼寧省高級人民法院周二對加拿大籍被告人謝倫伯格(ROBERT LLOYD SCHELLENBERG)走私毒品上訴一案，二審駁回上訴，維持原判，以走私毒品罪判處死刑，並報請最高人民法院核准。

中使館指加方沒資格對此說三道四

加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）早前對此表示譴責並呼籲寬大處理。加拿大外長加爾諾亦譴責中方任意判處謝倫伯格死刑，重申加方反對死刑，並繼續與與中方高層官員接觸。

對此，中國駐加拿大使館重申，謝倫伯格走私毒品證據確實，中方法院依法辦案，加方的聲明於法不容、於理不合及於情不通，沒資格對此說三道四。中國駐加拿大使館要求加方尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

責任編輯：蒯宇澄

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