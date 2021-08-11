【中加關係】加商人斯帕弗間諜罪被判11年 美加這樣回應（第二版）

孟晚舟案即將作出最終判決，中加緊張關係再次被擺上檯面。加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）為境外刺探、非法提供國家秘密一案今日宣判，斯帕弗被判囚11年，驅逐出境。而加拿大、美國隨即對判決作出回應。

（第二版新增加拿大及美國回應）

中國外交部曾表示，關於康明凱、邁克爾兩名加拿大公民個案，中方已多次闡明立場，他們涉嫌從事危害中國國家安全活動，中國司法機關依法獨立辦案，依法保障有關加拿大公民合法權利。中方敦促加方切實尊重法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

周三（11日），遼寧省丹東市中級人民法院依法對加拿大籍被告人邁克爾·斯帕弗為境外刺探、非法提供國家秘密一案公開宣判，認定斯帕弗犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑十一年，並處沒收個人財產人民幣五萬元，驅逐出境。

加拿大稱 對斯帕弗的定罪及判刑不公正

據路透社報道，加拿大總理杜魯多表示，中國對斯帕弗的定罪及判刑絕對「不可接受，是不公正的」。加國駐華大使鮑達民（Dominic Barton）說，「在缺乏公平和透明度的法律程序之後，我們以最強烈的措辭譴責這一決定。」他還指，斯帕弗將在服刑期滿後被驅逐出境。

美國也批評這一判決。據一位美國駐北京大使館官員的聲明，斯帕弗和康明凱應立即被釋放。聲明還說，對加拿大公民的訴訟是企圖「把人作為談判的籌碼」。

康明凱及斯帕弗先後被中方扣留

斯帕弗是與北韓關係密切的加國商人，為白頭文化交流公司創辦人，及同名顧問公司主要業務，主要工作是推動與北韓的文化及體育交流行政總裁，工作上曾與前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）接觸。

此案要追溯到2018年12月，加拿大警方應美國要求，在華為副董事長兼首席財務官孟晚舟於溫哥華機場過境時，以涉嫌違反美國對伊朗出口制裁令將其逮捕。同月，中國政府以「危害國家安全」為由扣押康明凱和斯帕弗，並要求加拿大釋放孟晚舟。

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2019年5月，斯帕弗被逮捕，去年6月被正式起訴。丹東市中級人民法院今年3月19日一審，由於涉及國家秘密，不公開開庭審理，斯帕弗及辯護律師到庭參加訴訟。

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責任編輯：尹航

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