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嚴打校外培訓 教育部擬令各省每半月通報進度

國情動向 11:50 2021/08/11

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內地加強打擊校外培訓（補習）力道。國務院教育督導委員會辦公室今天（11日）印發通知，下令各省區30日起每半個月就要通報「雙減」工作落實進度，未能落實者將被究責。

教育部官網單日發公告為督促各地確實貫徹落實中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，國務院教育督導委員會辦公室印發專門通知，擬對各省區「雙減」工作，落實進度每半月通報一次。

根據公告，這項通知規定，各省區自8月30日起，每月15日和30日前報送「雙減」工作落實進度，國務院教育督導委員會辦公室將在匯總分析後，形成專項督導半月通報。

通知指出，這項半月通報重點是各地作業時間達標學校情況、課後服務時間達標學校情況、學科類培訓機構壓減情況、違規培訓廣告查處情況，以及群眾舉報問題線索核查情況等。

這項通知強調，為加大工作督促力度，推動問題即時整改，國務院教育督導委員會辦公室將建立「雙減曝光台」，對該落實、能落實而不落實的工作，或經多次通報仍整改不到位的典型問題，直接在媒體上曝光，並依據「教育督導問責辦法」啟動相關問責程序。

雙減是什麼？

「雙減」是指減輕「義務教育階段學生作業負擔」和「校外培訓負擔」。今年5月21日，中共中央全面深化改革委員會第19次會議審議通過「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」。7月24日，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳正式轉發這項意見。

這項意見要求全面壓減作業總量和時長，減輕學生過重作業負擔，並堅持從嚴治理、全面規範校外培訓行為。其中，對存在不符合資格、管理混亂、藉機斂財、虛假宣傳、與學校勾連牟利等問題的機構要嚴肅查處。並嚴禁培訓機構「隨意資本化運作」，「不能讓良心的行業變成逐利的產業」。

內地再出手整頓教育亂象 啟動中小學有償補課專項整治

【三孩政策】李克強孫春蘭齊發聲 減輕生養和教育負擔

責任編輯：李冰琪

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