【Delta疫情】內地添83本土確診 南京機場高層涉違紀違法被查

新冠肺炎新一波內地疫情仍在蔓延，周二（10日）內地再新增83宗本土確診，其中江蘇通報54宗為最多，省內揚州市將進行第六輪核酸檢測。這波疫情首發地南京祿口機場，由江蘇省東部機場集團營運，該集團董事長、總經理等多名高層，涉嫌嚴重違紀違法受查。

國家衛健委通報，昨日新增111宗新冠病毒確診個案，包括83宗本土病例，由江蘇省通報54宗為最多，湖北14宗，河南7宗，湖南5宗，雲南2宗，北京1宗；另有28宗境外輸入病例，其中浙江12宗，雲南5宗，上海4宗，四川3宗，廣東2宗，天津及山東各1宗。

此外，再多30宗無症狀感染病例，本土佔 7宗，包括湖北5宗，河南2宗；境外輸入則有13宗。

江蘇省疫情持續，據省衛健委消息，新增54宗本土確診個案，均由揚州市報告。自7月20日爆發疫情至今，江蘇省累計報告本土確診病例696宗，其中揚州448宗為最多，南京累計233宗，淮安及宿遷各累計12宗及3宗。

揚州再有大規模檢測

為迅速查清並阻斷疫情傳播鏈，揚州市主城區今日（11日）上午起，展開第六輪大規模核酸檢測。

江蘇省省長吳政隆周二（10日）在國家、省、揚州市疫情防控三級對接會上表示，有部分確診者是通過社會篩查發現的，表明在社區和城中村管控和隔離安排上上，還存在薄弱環節和漏洞，疫情防控形勢非常嚴峻復雜，「必須盡快扭轉局勢，推動疫情拐點早日到來。」

江蘇省委書記婁勤儉周一（9日）亦到揚州視察，形容防疫工作逐步走向可知可控，但形勢依然嚴峻，到了最吃緊的關口，要發揚體制優勢，調集全省資源支持揚州疫情防控，省市一體，全力以赴打贏這場硬仗。

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這波疫情始發於南京祿口機場，隨後外溢至至少15個省市區，包括北京、廣東、湖南等，針對祿口機場防疫不力，多名管理層已被立案調查。

集團董事長停職受查

祿口機場由東部機場集團營運，中紀委周二（10日）通報稱，東部機場集團黨委書記、董事長馮軍，以及黨委副書記、總經理徐勇，涉嫌嚴重違紀違法，正接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。其中，馮軍已於上月23日被暫停職務。

此外，東部機場集團黨委委員、副總經理、辦公室主任，兼機場涉外疫情防控指揮部指揮長汪超，及應急救援部主任尹運文，因對疫情防控履行管理監督職責不力，造成重大損失和惡劣影響，省紀委監委對其立案審查調查，並採取留置措施。

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東部機場集團地面服務部主任許永傑，也因對疫情防控工作履職不力，造成重大損失和惡劣影響，省紀委監委對其立案審查調查。

責任編輯：易燕丹

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