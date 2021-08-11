▲ 人口280萬立陶宛為何一再挑戰中國？專家：背後因為這國

立陶宛容許台灣當局在當地開設「代表處」，觸發北京強烈反應，周二（10日）宣佈召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使，代表中國立陶宛關係實際上降級。立陶宛這個歐洲波羅的海小國，人口只有不到280萬，但立陶宛新政府上台以來，今年多番針對中國做出出位行為，程度甚至遠遠超出中國與立陶宛所屬的歐盟交鋒。立陶宛一再挑戰中國底線，專家認為，這是立陶宛新政府風格與美國因素共同作用所致。

立陶宛做了甚麼？

中國與立陶宛1991年建交，承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割一部分。今年恰逢中立建交30周年，但原本較為穩定的兩國關係在近期遭遇嚴重挑戰。

立陶宛2017年曾對中國「一帶一路」表示歡迎，但對華態度在2019發生重要轉變，在官方報告稱中國為「國家安全威脅」，並表明不支持吸引中國投資參與克萊佩達（Klaipėda）港口現代化建設。

立陶宛去年大選，中間偏右保守派「祖國聯盟-立陶宛基督教民主黨」主導的執政聯盟12月底上台後，立陶宛對華政策風格更明顯轉向激進。

立陶宛今年來與中國磨擦不斷。除了容許台灣當局以「台灣」名義在立陶宛設立「代表處」，挑戰「一個中國」底線，立陶宛此前還退出中國-中東區「17+1」合作機制，並公開批評德國、法國及歐盟領導人與中方舉行峰會。立陶宛議會還通過動議，宣稱新疆「種族滅絕」。

▲ 立陶宛由前蘇聯獨立出來，向來強烈反俄親美，並以「前線國家」自居。

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立陶宛對華態度為何突變？

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建表示，近年整個國際形勢發生很大變化；中美競爭大背景下，美國想通過影響波羅的海國家來影響歐盟，與此同時，波羅的海國家也被美國當作對抗俄羅斯的前沿陣地。

他認為，立陶宛對華態度的轉變不是突然發生的，而是這些因素共同作用，問題不斷積累後產生的變化。

外交學院國際關係所教授周永生稱，立陶宛主要是出於政治站隊的考慮，來和台灣加強聯系。歐洲一些國家近期以新疆、香港等議題攻擊中國，立陶宛在這樣的氛圍中，國內右翼勢力開始滑向反華一面。

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美國扮演了甚麼角色？

立陶宛由前蘇聯獨立出來，向來強烈反俄，軍事上同美國聯系密切，並以「前線國家」自居。

立美去年12月簽署合同，增購價值1000萬美元的「標槍」反坦克導彈系統。立陶宛在2002年也是首個從美國採購該型導彈的國家。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）在2019年競選時，強烈支持美國加強在其境內部署的軍事力量，希望用以「威懾俄羅斯」。他還支持鄰國波蘭邀請美國在境內設立永久軍事基地。

崔洪建表示，立陶宛作為北約成員國，對美國有較強的安全依賴。2014年烏克蘭危機之後，立陶宛認為同俄羅斯之間安全關係緊張。美國則對此加以利用，和北約成員國在波羅的海開展了多次軍事演習，這表面上是想給波羅的海國家提供安全感，但實際上進一步強化了波羅的海國家與俄羅斯的對立情緒。

從目前整體背景來看，立陶宛是在和中國制造一些矛盾和事端，想以此來向美國示好。

周永生認為，美國嘗試拉攏歐洲國家建立聯合反華戰線，立陶宛願意選邊站，實際上是冷戰思維和對壘意識在作怪。

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中國召回大使 立陶宛有何回應？

立陶宛外交部發表聲明，稱已獲知中國召回駐當地大使的決定，並對中國的這一舉動表示遺憾。聲明稱，本著一個中國原則，立陶宛決心像歐盟和世界其他國家一樣，尋求與台灣建立互利關係。

對此，崔洪建表示，立陶宛方聲明說會堅持一個中國原則，但這不能只是一句空話，這原則之下就不能允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，所以這個表態其實是種狡辯。

這份聲明也反映，立陶宛方面目前還在評估中方的反應情況，還沒想好下一步對策。他們目前在口頭上並不敢公然違反一個中國原則，不敢承受違背這一原則的代價和後果。

但另一方面，立陶宛還表示要和台灣建立互利關係。其實很多與中國建交的國家，都和台灣有經貿上的互利合作，但是這個關係只能是經貿上的，不能上升為政府官方的實質關係，因此此次立陶宛宣布允許台灣設立所謂的「代表處」，中方不能接受。

立陶宛聲明還專門提到歐盟，崔洪建認為，立陶宛想把歐盟也拉進來，但在台灣問題上，歐盟大多數國家與中方並無矛盾和分歧，只有個別國家偶爾有些小動作，而目前只有立陶宛一國在政府官方層面，和中國產生這樣的矛盾。因此，立陶宛想要在這一事件上拉動其他歐盟國家，機會不大。

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責任編輯：連兆鋒