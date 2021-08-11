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官媒引述「瑞士學者」批美 瑞士大使館：查無此人

國情動向 12:30 2021/08/11

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官媒《人民日報》海外版早前發布消息稱，一位名叫Wilson Edwards的瑞士生物學家批評美國將新型冠狀病毒溯源工作政治化。瑞士駐華大使館昨天發聲明指出，瑞士沒有任何登記姓名為Wilson Edwards的公民，在生物學界也沒有以這個名字署名的學術文章，這可能是條假新聞，並呼籲中國媒體和網民將這些貼文下架。

瑞士駐中國大使館在推文中寫道，他們要找尋這位名叫Wilson Edwards的所謂「瑞士生物學家」，因為中國新聞機構和社交媒體過去幾天曾引述他的話。推文說，「如果有這個人，我們想要跟你見面！但更可能的情況是，這是條假新聞。」

瑞士駐華大使館在推文中貼出的中英雙語聲明還稱，瑞士沒有任何登記姓名為Wilson Edwards的公民；在生物學界也沒有以這個名字署名的學術文章；這個叫「Wilson Edwards」的Facebook賬號於上月24日剛剛開通，至今僅發帖一條，賬戶好友只有三位。據此判斷「該賬戶可能並非以網絡社交而開設」。

這篇被央視、新華社、《人民日報》、《環球時報》、中新網等多家中國官媒轉載的文章稱，名叫Wilson Edwards的瑞士生物學家指，世衛組織相關人士向其表示，過去一段時間，由於他們支持中國-世衛組織冠病病毒溯源聯合研究報告的結論，而遭到美國方面的施壓與恐嚇，他說，「在美國持續施壓下，世衛組織溯源工作恐淪為美國的政治工具。」

目前該文章已在上述媒體平台下架，但仍在個別網站上可以查閱。有網民指出，這篇文章源自《觀察者網》，稿件中標註報道援引自南太平洋地區中英雙語媒體「南太之聲」，其是由斐濟華文傳媒和南太平洋島國亞洲研究院合作打造。

還有網民指出，「Wilson Edwards」是英語，瑞士是德、法、意的交匯處，不太可能有這種名字，而且威爾遜和愛德華茲都是姓，「這就好比說有位中國專家叫做山本松下」。

責任編輯：蒯宇澄

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