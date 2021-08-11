▲ 【新冠肺炎】Delta可怕超想像 鄭州鄰座街坊沒碰面也播毒

剛經歷罕見洪災的河南省鄭州市，自上月30日突發疫情後，截至10日24時，已發現新冠病毒感染者134例、無症狀12例。鄭州市新冠肺炎疫情應急處置聯合指揮部周三（11日）記者會通報，調查發現，有2例病例只是屬於同一社區、所住樓棟相鄰，沒有直接接觸，依舊被感染，「這充分說明Delta變異病毒的高傳播性和隱蔽性，潛在感染風險較大」。

澎湃新聞報道，8月9日公布的陽性病例活動軌跡顯示，127號病例與44號病例同樓棟居住；125號病例與21號病例屬於同一社區、但所住樓棟相鄰。

【Delta疫情升級】內地本土個案破百 高盛等下調中國GDP預測

【Delta疫情】曾向舟山「求救」 弘進輪16船員檢測呈陽性（多圖，有片）

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

通報表示，這些病例提醒，必須堅決防止發生交叉感染、聚集性感染。對於中高風險地區，要嚴格落實居家隔離措施，做到「足不出戶」；對封控區域內，原則上「足不出院」，盡量做到「足不出戶」，用最大力量、最短時間阻斷疫情傳播鏈條。

官方：要盡量做到足不出戶

通報強調，目前，鄭州全市已有29個中高風險區域，鄭州市封閉區、封控區水電供應和管網設施運行正常，備品、備件充足，搶修人員和車輛24小時待命。全市米面油肉蛋奶等生活必需品貨源充足、運行正常、價格平穩。疫情發生以來，全市9家大型商超累計投入運輸車輛1430輛，運送民生物資3500噸，其中封控區315噸，保證了正常生活供應。

據悉，鄭州發生本輪疫情以來，為快速有效阻斷疫情擴散，就依據相關法律法規和鄭州市疫情防控的有關規定，結合確診病例所在小區分布，鄭州市及時發布6號、10號、13號、17號、20號通告，動態調整部分區域疫情風險等級，合理確定封閉、封控、防控區域邊界，分類實行「足不出戶」、「足不出院」、「非必要不出市」等管控措施。

【Delta疫情】極罕手段嚴防Delta！內地突加辣 幾近切斷中外人員往來

【Delta疫情】大媽傾城！揚州婦打牌播毒鏈 擴至逾5600人逾百確診

【新冠肺炎】重磅！Delta遍地開花 全國罕有大面積煞停體育賽事

內地疫苗接種破16億劑 科興、國藥回應：對Delta病毒仍具保護力

責任編輯：鄧國強



緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

