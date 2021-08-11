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奢侈品熱銷 內地疫下高端商場業績反超預期

經濟脈搏 13:58 2021/08/11

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2020年以來，內外不曾完全停歇的疫情，把眾多消費者圈在了國內，進口稅等的調整，也促使內地奢侈品銷售的增長態勢延續至今。此外，有高端商场上半年销售额按年翻倍。

據第一財經報道，有接近上海尚嘉中心（一線奢侈品集中的商場）的人士透露，商場在去年4月份，實現了銷售額跟2019年持平，之後每個月亦是按年增長。2020年全年，該商場的銷售額按年增長約37%。在這樣的高基數之下，該商場在2021年上半年實現銷售按年增長135%、一樓奢侈品品牌按年增長130%、個別品牌按年增長225%。

同樣的劇情在其他奢侈品商場上演。恒隆地產披露，其旗下的上海恒隆廣場、上海港匯恒隆廣場的租戶銷售額按年分別增長101%、116%，帶動租賃收入分別按年增長56%、25%。

內地高端商場奢侈品銷售翻倍

在長沙、成都等城市佈局了多個國金中心系列商場（IFS）的九龍倉集團也受益於奢侈品銷售。

九龍倉集團本月10日在半年報的發佈中披露，零售銷售增長勢頭持續向好，主要受奢侈品分部帶動。2021年上半年，該公司實現收入123.37億港元，按年增長達122%；同時，營業盈利實現43.01億港元，按年增幅達到71%。這其中，內地投資物業部分為盈利表現提供了重要支撐。

在國金中心商場的帶動下，九龍倉集團內地投資物業部分的收入增加45%至26.77億港元，營業盈利增加50%至17.8億港元，在總營業盈利中占比逾4成，在各業務板塊中占比最高。

中金料內地2025年貢獻全球奢侈品消費三至四成

另一方面，業內也對奢侈品消費持續看好。中金公司預計，到2025年，中國消費者將貢獻全球50％的奢侈品消費，同時預計中國內地作為一個地區將在2025年貢獻全球30-40％的奢侈品消費（2019年時為11％）。同時，持續降低的進口關稅和消費稅以及免稅行業的發展，將促進中國人的消費回流，疫情更是加速了這一進程。

【中國經濟】國家信息中心：內地經濟增長動力將轉向製造業投資、消費

【中國經濟】內地7月PPI年升9%高於預期 CPI升1%（第二版）

責任編輯：李冰琪

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