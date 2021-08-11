全紅嬋是怎樣煉成的？啟蒙教練：天賦＋努力＋時運

中國14歲的跳水小將全紅嬋，在東京奧運以完美表現奪得女子10米跳台金牌，水花消失術技驚四座，在全球引爆「全紅嬋現象」。這位來自廣東湛江的小女生，7歲時因彈跳力好及爆發力強，被選入湛江市體育運動學校接受跳水訓練。

全紅嬋的啟蒙教練陳華明用「天賦+努力+時運」來形容她，表示全紅嬋精準踩在時代的脈搏上，如不是因為疫情讓東奧延期1年，也不會有全紅嬋現象。

陳華明說：「奧運跳水項目的最低參賽年齡是14歲，如果沒有因疫情造成的延期，全紅嬋就不會有這枚東京奧運會金牌。」的確，如果東奧沒有延期，如期在2020年舉行，當時13歲的全紅嬋無法參賽，自然拿不到這面金牌。

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因此，全紅嬋的奪冠之路讓陳華明十分感慨，他認為運動員除了本身實力好、努力訓練外，運氣也是非常重要，他說：「有的運動員在狀態很好的時候沒有比賽機會，有的運動員雖然實力很好，但是比賽期間出現傷病的比比皆是。順與不順，是運動員除實力外無法決定的東西。所以我說，全紅嬋她每一步都精準地踩在了時代的脈搏上。」

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陳華明談起湛江市體校的條件，「可以說是全省最差的。」由於是露天跳水台，所以湛體跳水隊訓練水上項目的時間被極大壓縮，「與其他體校一年的訓練量相比，我們學校跳水隊只能訓練7個月。遇上惡劣天氣時，只能改為陸上輔助項目。」

就是在這樣的露天跳台訓練場地，全紅嬋和許多運動員每天堅持400跳，一起刻苦訓練了四年。

至於全紅嬋的選拔經歷，陳華明透露，當初他在校園操場看到全紅嬋跳格子的動作很輕盈，目測可以跳1.6公尺，因而將她列進選拔名單。

陳華明感歎，「一般而言，跳水運動員要達到全國水平，出成績的周期至少要7到8年。全紅嬋從2014年9月正式進入湛體接受跳水訓練，到2020年10月在全國跳水冠軍賽暨東京奧運會、世界杯選拔賽摘金，僅過了6年，超乎所有人的意料。」

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不過，全紅嬋雖在中國的選拔賽排名第1，但奧運參賽名單的敲定還需要教練組綜合評定，陳華明說：「跳水隊除全紅嬋，其他人都有豐富的國際大賽經驗。大賽經驗為零，全紅嬋隨時會在綜合評測這一關被卡掉，但經過跳水隊教練組的綜合評定，決定放一個新人出去衝一下。」

這樣的決定，讓全紅嬋這名14歲的小將，站上了東京奧運會的最高領獎台。她在決賽中的5跳近乎完美，更有3跳拿到滿分，對此陳華明表示：「她的發展潛質特別大。此次為了求穩，參賽選用的動作對她而言都不是難度最大的，她還有更大的實力沒有發揮出來。」

責任編輯：易燕丹

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