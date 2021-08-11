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殲-20低飛過頭頂感覺如何？這片段話你知（有片有聲）

國情動向 13:56 2021/08/11

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殲-20低飛過頭頂感覺如何？這片段話你知

解放軍隱形戰機「殲-20」自2011年首次公開試飛至今就一直受到外界關注。內地社交媒體近日流傳影片，一架殲-20在市區上空低空飛行，據信拍攝地點是江蘇啟東，巨大的引擎咆哮聲被紀錄下來。

影片中的視角拍攝者應該是位在大樓之中，仰角拍攝到一架殲-20低空飛過，彷彿貼著對面大樓的頂樓飛行，而且還在還秀了一手翻滾轉動的技巧。

有目擊者則指殲-20飛過時，聲響巨大得彷如令大廈外牆震動。

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台灣媒體引述報道，目前解放軍至少已交付至少4支航空旅共150架殲-20戰機。而這其中包括在內蒙和河北的兩座訓練基地，以及東部和北部戰區的兩支航空旅。

對於殲-20數量，有專家指出，中共建黨百年大慶上，15架殲20戰鬥機同時亮相意味着殲20戰機的生產技術已經非常成熟，完全可以大規模列裝部隊，全面提升部隊的空中遠程打擊和防禦能力。

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【中美角力】中俄「西部．聯合」軍演今開幕殲-20壓軸  官方照片露玄機（多圖）

【建黨100周年】殲-20入列「紅色精銳」大隊 黨慶前釋政治訊號？（多圖）

責任編輯：鄧國強

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