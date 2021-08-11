內地卡拉OK九類禁歌標準出爐 排第一二三是這些

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內地文化和旅遊部周二（10日）公告，為加強歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理，弘揚社會主義核心價值觀，促進歌舞娛樂行業高質量發展，維護國家文化安全和意識形態安全，文旅部將建立「全國卡拉OK音樂違規曲目清單制度」。據悉，這項規定將於本年10月1日起施行。
新華社報導，文旅部近日印發的《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定》，歌舞娛樂場所播放的卡拉OK音樂不得含有《娛樂場所管理條例》第13條禁止內容，包括：
（一）違反憲法確定的基本原則的；
（二）危害國家統一、主權或者領土完整的；
（三）危害國家安全，或者損害國家榮譽、利益的；
（四）煽動民族仇恨、民族歧視，傷害民族感情或者侵害民族風俗、習慣，破壞民族團結的；
（五）違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信的；
（六）宣揚淫穢、賭博、暴力以及與毒品有關的違法犯罪活動，或者教唆犯罪的；
（七）違背社會公德或者民族優秀文化傳統的；
（八）侮辱、誹謗他人，侵害他人合法權益的；
（九）法律、行政法規禁止的其他內容。
新華社引援文旅部相關負責人消息，歌舞娛樂場所歌曲點播系統，含有違禁歌曲的現象屢禁不止，原因在於全國有近5萬家歌舞娛樂場所，執法監管難度較大﹔同時，歌舞娛樂場所歌曲點播系統基礎曲庫達10萬首以上，歌舞娛樂場所經營者難以識別違規曲目。
官方：違禁歌曲現象屢禁不止
因此，規定要求，歌曲點播系統內容提供商不得提供、歌舞娛樂場所不得使用違規曲目清單內的音樂產品。歌曲點播系統內容提供商、歌舞娛樂場所負責歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容自審等工作，從源頭對歌舞娛樂場所內容進行有效管控。
文化和旅游行政部門發現歌曲點播系統內容提供商，向歌舞娛樂場所提供的卡拉OK音樂，含有法律法規禁止內容的，可以通過約談等行政指導方式予以警示、制止。
此外，根據規定，文化市場綜合執法隊伍參照全國卡拉OK音樂違規曲目清單，加強對歌舞娛樂場所檢查抽查，發現含有法律法規禁止內容的，應當依法處置。
責任編輯：易燕丹
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