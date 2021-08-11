東京奧運中國隊零感染功臣曝光 曾安排受傷運動員緊急回國手術

東京奧運在日本疫情下完成，中國777人奧運代表隊已全體離開日本返國，做到了全員在東京奧運期間沒有人感染新冠病毒，中國奧運醫療保障首席專家王健全成為幕後功臣。王健全透露，中國隊隊員在房間也要戴上口罩，而一名運動員在東京奧運賽事受傷，當局專門安排了綠色通道，讓該運動員緊急返回中國，邊隔離邊接受手術。

中國隊在東京奧運取得38金32銀18銅這迄今最佳海外參奧成績，而鎂光燈下的運動員背後，還有許多默默付出的功臣，北京大學第三醫院運動醫學科主任王健全就是其一。

王健全今次擔任中國奧運醫療保障首席專家，隨團到了東京，並堅守到最後，是最後一批歸國的團員。

王健全返國後正在北京接受隔離，《北京日報》報道，比賽雖已結束幾日，王健全談起比賽期間疫情防控和醫療保障點滴，仍難掩激動：「我們實現了預定目標，平安歸來！」

今屆東京奧運，中國運動員對口罩的重視也成為了熱話。

舉重冠軍李發彬在領獎台上合影，旁邊選手請他脫口罩，迫不得已才脫下，然後憋氣大法，直至重新戴上。乒乓女單冠軍陳夢，被拍到為隊友孫穎莎往上拉口罩，提醒對方把口罩戴好。謝思埸、王宗源在男子雙人3米板跳水奪金，在領獎台上先戴上口罩再親金牌。百米飛人蘇炳添跑完半決賽後接受央視訪問，直言戴口罩喘不過氣，但也沒有脫口罩，不斷瘋狂大喘氣。

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王健全說：「其實，不光是在大家看得到的地方，即便在看不到的地方，大家的防護意識也都一樣強。」

他稱，根據要求，如果不是單人間，隊員們到達酒店房間後也都需要戴上口罩，還要彼此保持距離，防疫團隊一天還要去房間查上好幾次。「除了吃飯喝水睡覺，中國隊員的口罩永遠都是戴著的狀態。」

王健全表示，中國隊在奧運村內唾液核酸檢測達到每天一次，如果發現可疑，會第一時間管控並進一步做鼻咽拭子確認。「個人的防護意識，整個防控制度的完備，再加上中國運動員強烈的紀律意識，讓中國的疫情防控優勢在奧運賽場上充分展現。這也為即將到來的北京冬奧會積累了寶貴的經驗。」

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中國運動員關節脫位 緊急回國手術

中國隊在東京奧運還遇上一例情況較為嚴重的運動損傷：一名運動員在和對手同場競技時發生關節脫位。王健全馬上到了現場處理，他判斷要立刻手術，然後將運動員送到奧運村醫療站。

但王健全沒想到的是，奧運村醫療站建議做保守治療。「普通人的救治目標是恢復正常的生理功能，能夠正常生活，但運動員還需要繼續比賽，需要高強度的對抗，手術不能耽誤。」

經過協調後，運動員通過綠色通道緊急轉運到國內。

根據疫情防控政策，運動員回國需要先接受隔離，但為了讓運動員更快地接受手術治療，醫療組決定：讓運動員進入北京地壇醫院按正常程序隔離，北京大學第三醫院派護理團隊及專家去地壇醫院為隊員手術和護理。運動員回國的第二天，手術就在地壇醫院內進行，一切順利。

王健全說：「運動員在場上為了國家榮譽拼搏受傷，理應受到最高的禮遇。」整個救治過程也給他留下了深刻的印象。「從事發到手術完成，防護措施到位，救治體系高效運轉，疫情新形勢下的醫療服務模式得到了實戰的檢驗」。

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首設醫療保障營 針灸理療一應俱全

此外，中國代表團在東京奧運會，不光有運動創傷救治，還首次設有了獨立的「醫療保障營」。工作人員可以為運動員提供物理治療、手法、針灸、理療等醫療服務，讓運動員以最好的身體狀態參加比賽。

王健全表示，以往都是各個隊的隊醫在管，這次開辟了一個專門的醫療保障基地，來為運動員進行針對性的康復治療，一些小傷小痛就能在第一時間得到緩解。

明年北京冬奧分佈在3個賽區舉行，北京大學第三醫院會是北京唯一同時承擔3個賽區醫療保障任務的醫院。王健全說：「北京冬奧會很快就要來了，雪上運動項目的醫療救治任務更重，疫情防控工作依然艱巨。北醫三院也將全力以赴，貢獻力量。」

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責任編輯：連兆鋒