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中國兩大殺手鐧抵禦美「卡脖子」  林毅夫：毋須悲觀

國情動向 15:48 2021/08/11

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中國兩大殺手鐧抵禦美「卡脖子」  林毅夫：毋須悲觀

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫在內地媒體發表文章指出，利用後來者優勢，是中國經濟保持快速增長的重要原因。美國卡中國「脖子」的行為實際上是「殺敵一千，自損八百」，對美國的打壓手段毋須悲觀。

文章指出，中國未來的經濟增長具有兩個優勢：

一個是後來者優勢。

中國現在的人均國內生產總值（GDP）剛超過1萬美元，而美國是6.5萬美元、德國是4.8萬美元、日本是4.1萬美元、韓國是3萬多美元，中國與他們的差距還很大。人均GDP的差距代表了人均勞動生產率水準的差距，而人均勞動生產率水準的差距又代表了技術和產業先程序度的差距，這意味着中國在發展過程中可以利用後來者優勢追趕。

第二個是中國經濟另一個是換道超車優勢。

以數字技術為基礎的新經濟出現後，產品的研發周期變短，主要依靠人力資本投入。在人力資本方面，中國與發達國家的差距並不大，甚至還有優勢。因此，對於人力資本投入為主的大數據、網絡行業等新經濟，中國比其他國家更有優勢。

林毅夫提三大理由 美30年後會對中國「心悅誠服」

林毅夫：美再無力卡脖子 中美關係2050或緩和

林毅夫指出，利用後來者優勢是中國經濟保持快速增長的重要原因。如果其他發達國家的高科技企業不把產品賣給中國，他也會付出巨大的代價甚至是自廢武功放棄在高科技領域的領先。

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他舉例，像芯片這樣的高科技產品，30%的市場都在中國，如果企業無視中國市場，該行業就有可能從暴利變為低利甚至虧損。如果單純從企業利潤和未來的競爭能力考慮，林毅夫相信沒有一家美國企業不願意把產品賣給中國，主要是美國政府不讓他們賣。

如果美國擁有某些在全世界獨一無二的先進技術，又強制不賣給中國，怎麼辦？林毅夫認為，這樣的技術可能有，但不會太多。既然不多，那中國就用新型的舉國體制集中力量去完成技術攻堅。以中國現在的經濟、科技和產業實力，短則一兩年、長則三五年，都有希望突破。

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責任編輯：鄧國強

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