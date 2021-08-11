【一帶一路】中國提供逾600萬美元資助緬甸發展項目

緬甸外交部稱，中國將向緬甸政府提供600多萬美元，用於資助21個發展項目。此舉表明中國在緬甸軍政府執政下恢復了與該國的合作。

根據路透社報道，緬甸外交部聲明還稱，來自中國的這些資金將用於湄公河-瀾滄江合作框架內的項目，包括動物疫苗、文化、農業、科學、旅遊和防災。

聲明稱，緬甸周一（9日）與中國駐緬甸大使簽署了一項協議。中國大使館的Facebook頁面也證實了這一消息。

緬甸軍方在今年2月1日推翻了民選政府，西方國家對此多表示譴責，中國則採取較溫和的立場，指出最重要的是維持穩定和不干涉鄰國。

緬甸軍政府的反對者指責中國支持政變，在這次政變中民選領導人昂山素姬被趕下台並遭到扣留。北京不接受這一指責，表示支持就這場危機開展區域外交。

西方國家繼續向緬甸提供部分緊急援助，其中美國政府周二（10日）宣佈提供5000萬美元，用於支持緬甸救援團體應對冠病感染病例激增造成的後果。

報道還指，隨著橫穿緬甸的油氣管道開通，以及經濟區和大型港口開發計劃的實施，中國近年在緬甸的影響力越來越大。

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責任編輯：李冰琪

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