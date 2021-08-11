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內地本輪疫情確診超1000宗 何時迎拐點？Q&A 一次看懂

社會熱點 16:53 2021/08/11

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盛夏時節，內地多地爆發由Delta變種病毒引發的新一波新冠疫情，由源頭南京迅速擴散全國十多省市，至今全國確診病例超過1000宗。疫情擴散下，多地封城封區，並開展全民核酸檢測，民眾生活及出行再受影響，對下半年經濟的衝擊也陸續浮現。究竟本輪疫情拐點何時出現？疫苗是否還有效？本文整理7個Q&A，帶你一次看懂。

Q：如何看待此次疫情形勢？

A：據國家衛健委公佈數據顯示，截至8月10日24時，全國現有本土確診病例1060例（其中重症病例45例）。截至8月11日，全國有20個高風險地區，211個中風險地區。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在8月5日國務院新聞發布會上表示，從目前情況來看，疫情總體形勢可控。但是，由於本輪疫情波及範圍大，人群面廣，加之多個不同來源的輸入病例導致的本土疫情疊加，增加了整個疫情防控工作的艱鉅性和復雜性。但只要各地嚴格落實好各項防控措施，疫情在兩到三個潛伏期內能夠基本得到控制。

Q：為什麼接種過疫苗還會被感染？

A：中疾控專家邵一鳴在7月31日國務院新聞發布會上表示，從目前全球的情況來看，出現打疫苗以後又被感染，被稱為「突破病例」，是一種常態，並不是例外。需要強調的是，出現突破病例，仍然是全球30多億劑次接種疫苗人群中的少數。

邵一鳴解釋，新冠病毒疫苗是第一次在人類使用，所以很多還是在數據積累過程當中。臨床數據顯示，任何一款疫苗都不是百分之百的預防感染的，總的判斷，目前各種變異株仍然是在現在疫苗可控的範圍之內。

Q：疫情拐點來了嗎？

A：江蘇省南京市8日無新增本土確診病例，是自7月20日南京祿口國際機場出現新冠肺炎確診病例以來，南京首次「零新增」。武漢大學公共衛生學院教授譚曉東表示，南京這次「零新增」是經過五輪核酸檢測以後的結果，此前發現的感染者也基本都在同一傳播鏈內，這是一個非常好的苗頭。此後，南京10日、11日再次連續兩日「清零」。

不過，南京清零後，揚州成為新的疫情「重災區」，當地本土確診個案已超南京，7月28日至今，揚州市累計有448宗本土確診。當地老年病例占7成，「棋牌室傳染鏈」還在增長。

從全國層面來看，本輪疫情的拐點尚未真正到來。據國家衛健委通報，8月9日，全國新增本土確診病例108例（江蘇50例，河南37例，湖北15例，湖南6例），新增本土無症狀感染者20例（湖北18例，河南2例），新增確診人數創逾半年高。10日內地再新增83宗本土確診， 及7宗本土無症狀感染。

Q：本輪疫情何時才能控制？

A：蘭州大學《新冠肺炎疫情全球預測系統》網站7日發布對全國、湖北、湖南、江蘇本輪疫情的預測結果。

結果表明，在當前二級響應措施下，如果全國各地能第一時間發現潛在感染者並採取嚴格的管控措施，全國本輪疫情預計將於8月23日左右得到控制，累計感染人數預計約1087至1598人；若採取三級響應措施，本輪疫情預計在8月26日左右得到控制，累計感染人數或將達到2462人左右。

8月9日，復旦大學公共衛生學院黨委書記羅力表示，此輪本土疫情目前正處於控制之中，預計月底能得到解決。

Q：為何本輪疫情發生在夏季？

A：秋冬季一般是呼吸道傳染病感染的高發時間，為何本輪疫情發生在夏季？《中國疾病預防控制中心周報（英文）》刊文指出，高溫天氣或讓人產生防疫懈怠。

研究總結分析，高溫熱浪或是降低人們遵守新冠預防措施的一個重要驅動因素。在高溫天氣中，呼吸短促、悶熱和出汗所產生的不舒服的身體和心理感覺，或是降低公眾戴口罩依從性的主要原因。此外，對新冠疫情大流行在炎熱天氣下會減少的誤解，也可能削弱大眾對疫情的預防。

Q：病毒在變異，疫苗還有用嗎？

A：對於備受關注的疫苗應對變種病毒有效性問題，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏在8月4日的上海市新聞發布會上回應，現在的疫苗對於德爾塔毒株的保護作用是毋庸置疑的。 「以疫苗作為主要武器，防止疫情特別是Delta毒株在全球範圍擴散這一方法，是被全球科學家和各國政府以及世衛組織所認可的。」

「病毒會不斷變異，變異以後，疫苗對它的防控不是百分之百，越是防護有效率有所下降時，我們的解決方法就是要進一步擴大疫苗的接種，通過疫苗的接種來對付病毒的變異。如果一旦世衛組織確認病毒變異已經完全逃避了疫苗對它的作用，也請大家放心，針對病毒的疫苗也會隨之被研發出來。所謂魔高一尺、道高一丈就是這個道理。」

Q：現在是否需要接種第三針「加強針」？

A：中疾控專家邵一鳴在7月31日國務院新聞發布會上表示，加強免疫，各國都在進行研究，現在還沒有足夠的證據顯示，需要對全人群都進行第三劑的疫苗接種。初步觀察，對已完成免疫接種一年以內的普通人群，是暫時沒有必要進行加強針接種的。

但是對完成免疫超過6-12個月，並且免疫功能較弱的老年人和有基礎性疾病的患者，以及因工作需要去高風險地區工作的人員，在國內從事高暴露風險職業的人群，是否有必要開展加強針，以及什麼時間開展加強針的接種，中國正在進行研究。

責任編輯：蒯宇澄

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