中國7月M2按年增8.3% 新貸1.08萬億按月腰斬 經濟脈搏 16:05 2021/08/11 分享： 人民銀行公布，中國7月M2貨幣供應按年8.3%，低於前值的8.6%。中國7月新增人民幣貸款1.08萬億元人民幣，較上月2.12萬億元人民幣腰斬。 中國7月社會融資規模增量1.06萬億人民幣，前值修正為3.67萬億人民幣。 中國7月末社會融資規模存量302.5萬億元人民幣，按年增長10.7%。 責任編輯：蒯宇澄 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 相關文章 【中國經濟】智囊：不會因短期通脹 實行從緊宏觀調控 2021/08/03 【中國經濟】智囊：不會因短期通脹 實行從緊宏觀調控 【中國經濟】國家信息中心：內地經濟增長動力將轉向製造業投資、消費 2021/08/09 【中國經濟】國家信息中心：內地經濟增長動力將轉向製造業投資、消費 前人大財經委副主任賀鏗：內需恢復不充分 經濟下行壓力大 2021/08/09 前人大財經委副主任賀鏗：內需恢復不充分 經濟下行壓力大 你可能感興趣 【中國經濟】智囊：不會因短期通脹 實行從緊宏觀調控 13:12 2021/08/03 【中國經濟】智囊：不會因短期通脹 實行從緊宏觀調控 【中國經濟】國家信息中心：內地經濟增長動力將轉向製造業投資、消費 12:22 2021/08/09 【中國經濟】國家信息中心：內地經濟增長動力將轉向製造業投資、消費 前人大財經委副主任賀鏗：內需恢復不充分 經濟下行壓力大 17:27 2021/08/09 前人大財經委副主任賀鏗：內需恢復不充分 經濟下行壓力大 經濟 經濟數據表現 人民幣 M2 銀行 中國