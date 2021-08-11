  • 32°C
香港時間 : 2021811日 (三) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國7月M2按年增8.3% 新貸1.08萬億按月腰斬

經濟脈搏 16:05 2021/08/11

分享：

人民銀行公布，中國7月M2貨幣供應按年8.3%，低於前值的8.6%。中國7月新增人民幣貸款1.08萬億元人民幣，較上月2.12萬億元人民幣腰斬。

中國7月社會融資規模增量1.06萬億人民幣，前值修正為3.67萬億人民幣。

中國7月末社會融資規模存量302.5萬億元人民幣，按年增長10.7%。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【中國經濟】智囊：不會因短期通脹 實行從緊宏觀調控
2021/08/03
【中國經濟】智囊：不會因短期通脹 實行從緊宏觀調控
【中國經濟】國家信息中心：內地經濟增長動力將轉向製造業投資、消費
2021/08/09
【中國經濟】國家信息中心：內地經濟增長動力將轉向製造業投資、消費
前人大財經委副主任賀鏗：內需恢復不充分 經濟下行壓力大
2021/08/09
前人大財經委副主任賀鏗：內需恢復不充分 經濟下行壓力大

你可能感興趣

【中國經濟】智囊：不會因短期通脹 實行從緊宏觀調控
13:12 2021/08/03
【中國經濟】智囊：不會因短期通脹 實行從緊宏觀調控
【中國經濟】國家信息中心：內地經濟增長動力將轉向製造業投資、消費
12:22 2021/08/09
【中國經濟】國家信息中心：內地經濟增長動力將轉向製造業投資、消費
前人大財經委副主任賀鏗：內需恢復不充分 經濟下行壓力大
17:27 2021/08/09
前人大財經委副主任賀鏗：內需恢復不充分 經濟下行壓力大
經濟 經濟數據表現 人民幣 M2 銀行 中國

下一篇文章

奢侈品熱銷 內地疫下高端商場業績反超預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大灣區】深中通道伶仃洋大橋西主塔封頂 創世界紀錄（多圖，有片）
【大灣區】深中通道伶仃洋大橋西主塔封頂 創世界紀錄（多圖，有片）
中國前7個月進出口、出口、進口規模均創新高
中國前7個月進出口、出口、進口規模均創新高
路透社：投資人閱讀習近平著作 尋找政策方向
路透社：投資人閱讀習近平著作 尋找政策方向
美國警告巴西選用華為5G將面孤立 中方批濫用力量打壓
美國警告巴西選用華為5G將面孤立 中方批濫用力量打壓
Tesla賣19萬白菜價 背後是中國供應鏈誰與爭鋒？
Tesla賣19萬白菜價 背後是中國供應鏈誰與爭鋒？
【東京奧運】蘇炳添剛返國下機 即拍片宣布當了小米代言人
【東京奧運】蘇炳添剛返國下機 即拍片宣布當了小米代言人