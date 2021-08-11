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疫情溯源交鋒  央視稱美國在武漢軍運會有4大反常

國情動向 16:47 2021/08/11

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疫情溯源交鋒  央視稱美國在武漢軍運會有4大反常

中美對於新冠疫情溯源交鋒不斷，中方最新出招是，央視將矛頭指向2019年在武漢舉行的第七屆世界軍人運動會（軍運會），似暗暗質疑，前來參加的美軍運動選手是不是新冠疫情「零號病人」，並提出四點疑問，認為美方應該給出明確的回應。

央視新聞周三（11日）指出，這四點疑問，首先是「美軍選手到底得的什麼病？」報導指出，2019年10月美國派出300多名選手到武漢參加軍運會，當中有5名美軍選手出現發燒、咳嗽與腹瀉等傳染病症狀，被緊急送至武漢的傳染病醫院金銀潭醫院就診。

報道指出，當時的初步診斷結果是得到瘧疾。但目前無論是在美國或中國，瘧疾基本已絕跡，報道問：「美國軍人是如何感染瘧疾的呢？」

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疑問二為「美國為何匆忙派軍機將5人接回國？」報道指出，如果是得到瘧疾，可以在中國治癒，不需回美國治療。且要返美治療，也可以搭乘民航，為何美方要不惜花大錢派軍機來緊急接走？

美國隊金牌榜顆粒無收  央視拋出問號

疑問三是「為何不公開這5名患病軍人的病例報告？」報道指出，這5名得病的軍人返美後無聲無息。美方對外封鎖消息，也未向外界公布相關的病例檢測報告等。

報道質疑，如此大費周章卻又不給出合理解釋，不免引起外界質疑。

【新冠肺炎】美歐傳擬聯手推動疫源調查 中方促停政治操弄

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第四點質疑，報道指向「美國隊為何金牌榜上顆粒無收？」報道指出，美國是參賽隊伍中的強對手，但這次卻是史上第一次在金牌上毫無收穫，排名第35位，出乎意料，「難免讓人有醉翁之意不在酒的感覺。」

央視這則報道最後指，這些疑問都需要美國公開相關訊息，給國際社會答案。

【武漢肺炎】研究指疫源不止一個 專家：我不知病毒哪裡來？

【中美角力】拜登下令情報機關90天交疫源報告  趙立堅批美國想「卸鑊」

責任編輯：鄧國強

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