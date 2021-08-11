茂名爆恐怖殺警案  男子從後一刀砍斃交警

▲ 茂名今爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警

廣東茂名市發生兇徒當街斬殺警員案。事發在今日（11日）上午，現場是茂名市電白區麻崗鎮溫泉中路，一名交通警察在街上遭一黑衣男子持刀砍傷，官方其後證實被砍者犧牲（死亡）。事發後，社交媒體輿論紛紛譴責暴行。

內地社交媒體流傳影片顯示，事發時有其他兩名交警在逃跑，而一名交警則不知就裡、沒有及時防避，結果被男性兇徒從後刀砍，立即倒臥血泊之中。

而交警倒地不起後，男子駕駛電動車離開，並持刀追趕公安車輛。

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茂名市公安局電白分局今天下午通報稱替，是日10時38分，該局一名交警在麻崗鎮溫泉中路執勤過程中遭犯罪嫌疑人襲擊犧牲。目前，犯罪嫌疑人楊某增（男，35歲，麻崗人） 已被抓獲，案件正在偵辦中。

公安通報 被砍警員已犧牲

11日16時17分，茂名市公安局電白分局發布通報稱：2021年8月11日10時38分，該局一名交警在麻崗鎮溫泉中路執勤過程中遭犯罪嫌疑人襲擊犧牲。目前，犯罪嫌疑人楊某增(男，35歲，麻崗人) 已被抓獲，案件正在偵辦中。

根據媒體報道，事發地附近多名居民稱，現場為一路口，當時交警正在執法，攔下黑衣男子的車，隨後男子持刀行兇。

責任編輯：鄧國強