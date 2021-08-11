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台購自美國F-16戰機起飛瞬間  艙罩忽然飛脫

國情動向 18:56 2021/08/11

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台購自美國F-16戰機起飛瞬間  艙罩忽然飛脫

台灣空軍司令部通報罕見事故，證實今天（11日）日上午一架F-16戰機在執行飛行訓練時，起飛後瞬間，竟發生座艙罩飛脫情況，幸及時應急，飛機安全降落，詳細肇因正由專案小組調查。

空軍司令部表示，一架隸屬嘉義基地的F-16（機號6698），11日上午7時29分執行例行性飛行訓練，卻在起飛離地後，發生座艙罩飛脫情況，幸及時應對，飛機隨後於7時36分安降，詳細原因，目前正由專案小組實施調查。

台軍F-16墜海機師失蹤 今年第4架美製軍機失事

【中美南海角力】美軍南海演習 同日向台灣出售F-16戰機

F-16為台灣三型主力戰機之一，總數達140餘架，分別以嘉義及花蓮為基地；漢翔公司現階段持續針對全軍同型機進行構改，完工後將提升至F-16V BLK20等級，計劃名稱「鳳展」。

戰機安全返航  無人受傷

與此同時，空軍另向美新購66架F-16V BLK70，計劃名稱「鳳翔」，目前規劃新機將部署在台東，提升空軍在東台灣和西太平洋一側的戰力。

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因此，屆時空軍將有超過200架F-16V，成為亞太區最大F-16用戶，搭配近年先後曝光的AIM-9X、AIM-120C等先進短、中程空對空飛彈，或空射反艦用的魚叉飛彈等彈種，一般預料F-16將成為台灣軍方主力機種。

台灣空軍新聞稿並未提及，11日出事的6698號機，是否為已完成構改的新機，而參照近年空軍發生的飛安狀況，多為機輪癟氣或爆胎，不然就是艙內燈號異常亮起，座艙罩飛脫情況相當罕見。

【中美角力】台立法院通過條例 向美採購66架F-16V戰機

【中美角力】美售台F-16戰機 外交部：將對參與美企制裁

責任編輯：鄧國強

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