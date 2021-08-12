全民檢測亂象多 專家建議走「精準防控」路線

內地疫情持續，各省市展開大規模核酸檢測，以迅速清查並阻斷疫情傳播鏈。惟揚州處於疫情爆發期，卻有檢測站因設置不規範和組織混亂，變成「疫站」，造成1傳34的感染鏈。南京也出現在核酸檢測站被感染的病例。

全民檢測亂象頻生，有專家提出「精準防控」概念，無需全民檢測，專注重點人群。南京政府亦宣布，若無新增感染者，暫不對開展全民大規模篩查。

江蘇省衛健委通報，這輪疫情自上月20日爆發以來，全省累計報告696宗本土確診病例，揚州佔448宗，遠超疫情首發地南京所報告的233宗。

揚州南京檢測站「人貼人」播菌

尤引人關注的是揚州聯合村檢測站，因設置不規範、現場組織混亂，截至周日（8日），已發現35名確診者，均於7月29日去過聯合村檢測站，包括3名檢測站人員，和32名參加採樣的居民。

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《新京報》一則視頻報道援引聯合村村民的說法稱，7月29日的核酸檢測隊伍並未保持足夠間距，而是「人貼人」。人群聚集，排隊距離較近，等待區「一米線」沒有嚴格執行等因素，成為散播病毒的溫床。

除聯合村檢測站，揚州三盛廣場檢測站排隊人群中，更出現一名蘇康碼為「黃碼」（體溫37.3度或以上、來自中風險地區等標準）人員，直到隊伍中間查驗點才被發現。

全員檢測的亂象，不僅出現在揚州。在南京，也有一名2歲男童，在全民核酸檢測後染疫，皆因其家長曾與確診者交談。

新冠疫情擴散速度快，除隔離重點人群，也需靠核酸檢測作精準篩查，惟防控措施未有嚴格施行，造成破口。同時，外界有聲音質疑是否需要每逢疫情就進行全民檢測。

走「精準防控」路線 專注密切接觸者

內地《財經》雜誌報道，南京累計233宗確診，僅15例源自社區篩查，另有12人系主動就醫，其餘超過88%的確診病例是從重點人群中發現。

美國賓夕法尼亞大學副教授張洪濤指，以「放心」為目標的全民核酸檢測，可以被理解為精準防控之外的查漏補缺，但更重要是精準地確定中高風險地區。

以南京為例，首輪全員核酸檢測結果顯示，920.9萬人中，發現57例陽性，疫情首發地祿口機場所在的江寧區佔51例。這一結果與截至8月9日南京累計病例分佈情況一致，陽性人員高度集中在祿口機場所在的江寧區，占比86%。

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按請款做好精準防控工作，將核酸檢測的範圍，限定在確診患者的密接、次密接的範圍。

張洪濤分析稱，全民檢測存在爭議，「隨着通航、人口流動增多，疫情不時會出現點狀暴發，動輒全員核酸檢測造成的財政支出很大。」

他建議，做好精準防控。首先加強機場、碼頭、邊境口岸和國際物流等重點單位、重點人群的常規監控。一旦出現本土疫情，第一時間劃定重點區域，對區內人員分級管理，把最高級別防控操作限制在局部。

責任編輯：易燕丹

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