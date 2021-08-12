全球第一大港寧波舟山港現疫情 對航運市場影響幾何

寧波舟山港檢出1宗新冠病毒核酸陽性人員，該人員所工作的梅山港區已封閉、暫停作業。作為全球第一大港、華東地區重要樞紐，舟山港的動向格外引人關注，外界也不免聯想到深圳鹽田港爆疫的前例。

舟山港是中國主樞紐港之一

寧波市北侖區10日在舟山港作業人員例行檢測中，發現1宗陽性人員余某。余某工作期間由單位集中閉環管理，居於梅山港區金創工業園區宿舍，曾接種兩劑科興疫苗，無境外、中高風險旅行史。目前港區已採取封閉管控，所有人員停止作業。

梅山碼頭昨（11日）宣布，因碼頭系統故障，暫停所有進提箱服務。

本次封閉的梅山港區是寧波舟山港重要港區之一。據內媒，公開信息顯示，2020年，梅山港區累計完成集裝箱吞吐量544.04萬標箱，貨物吞吐量4,052.34萬噸，集裝箱吞吐量約占寧波舟山港總量的20%。

擁有19個港區的舟山港是全球首個年貨物吞吐量突破10億噸的大港，也是世界集裝箱運輸發展最快的港口，是中國大陸重要的集裝箱遠洋干線港、國內最大的鐵礦石中轉基地和原油轉運基地、國內重要的液體化工儲運基地和華東地區重要的煤炭、糧食儲運基地，是中國的主樞紐港之一。

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2020年，舟山港完成貨物吞吐量11.72億噸，按年增長4.7%，連續第12年保持全球第一；完成集裝箱吞吐量2872.2萬標箱，按年增長4.3%，繼續位列全球第三。

有業內人士表示，今年5月21日，深圳鹽田國際集裝箱碼頭出現碼頭工作人員確診案例，使這個全球最大單體集裝箱碼頭、承擔著中國對美貿易四分一貨量港口影響超過一個月，導致華南乃至全球集裝箱航運市場陷入混亂。本次梅山碼頭的封閉短期內勢必會對航運市場帶來一定影響。

責任編輯：尹航

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