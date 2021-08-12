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全紅嬋的14歲人生夢想曝光  原來想開這般店子

社會熱點 11:03 2021/08/12

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東京奧運賽場上，中國跳水新星、年僅14歲的全紅嬋鋒芒盡展，，以近乎完美動作奪得金牌。她一夜間名震中外、一舉一動都備受關注，她近日接受內地媒體訪問，談到人生夢想的時候，回應說「只想開一間比小賣部大的超市」。

出身農村的全紅嬋曾表示，贏了冠軍獲得的獎金就會寄回家給媽媽治病，如此貼心的想法，在社交媒體上感動不少民眾。

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但才14歲的她雖然懂事，內心也有屬於自己小小的夢想，在接受媒體訪問時，談道：

我要開一個大大的超市，比小賣部更大的一個超市，有好多好多零食。有水果的，還有零食的。

談到回國之後想去哪裡玩，全紅嬋表示，「我想先去一個水上游樂園，滑滑梯那種，滑滑滑，坐上去一下就滑下去那種。感覺好爽」！

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對於自己奪冠的感覺，這個14歲的小女孩似乎還沒啥感覺，「感覺挺好，挺好，怎麼滴？很開心嘛。我沒有想過拿到金牌，經歷就好了。我感覺沒想過能不能站上去」。

比小賣部更大的超市  有許多零食

奪冠秘訣方面，她表示，「努力吧，畢竟每天都跳啊，每天就這樣練練練，練出來的」。

對於全紅嬋開超市的夢想，她身邊的人倒不怎麼驚訝。全紅嬋在湛江市體校的室友接受採訪也曾表示，「紅嬋她什麼都吃，特別愛吃辣條」！

全紅嬋媽媽也說過，「全紅嬋特別喜歡吃零食，最喜歡吃辣條，小賣部裡5毛錢一袋的小零食是她的愛。她不是說嘛，她最喜歡開一家小賣部，這樣就能有吃不完的零食」。

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責任編輯：鄧國強

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