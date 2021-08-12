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【Delta疫情】鐵腕抗疫廣州處分20官員 內地再添61本土確診

社會熱點 11:32 2021/08/12

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內地新冠疫情確診數字暫稍有回落，昨日（11日）新增61宗本土確診病例，江蘇省通報38宗為最多，確診個案多集中在揚州。這波疫情首發地南京，當地警方查獲11宗冒用他人核酸檢測證明離寧（南京）的案件，違法者均被公安機關予以行政處罰。

另外，南京祿口街道，有3名幹部不認真履行防疫職責，涉違紀違法，正接受調查。本年5月至6月期間，廣州爆發疫情，經廣東省紀委監委等部門聯合調查，廣州20名相關領導幹部，因防疫不力被嚴肅問責，市衛健委主任被免職。

國家衛健委通報，昨日（11日）新增81宗確診病例，本土確診佔61宗，個案分佈5省，包括江蘇38宗，湖北10宗，湖南7宗，河南及雲南各3例；另有20宗境外輸入病例，由上海、廣東及雲南各通報5宗，廣西3宗，福建及四川各1宗。

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此外，再多38宗無症狀感染案例，本土佔11宗，由湖北報告10宗，浙江報告1宗；境外輸入則有27宗。

這波疫情首發地南京，在爆疫初期已嚴格管制主城區出入，設有關卡查驗經公路離寧人員，駕乘人士需提供48小時內核酸檢測陰性證明，及健康碼綠碼。惟南京警方通報，自周一（9日）以來，已查獲11宗冒用他人核酸檢測陰性證明離寧的案件，違法者均被公安機關依法予以行政處罰。

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南京廣州官員防疫不力遭問責

南京疫情爆發源頭祿口街道，有3名幹部在落實社區疫情防控、人員排查工作中嚴重不負責任，不認真履行職責，涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。

廣州今年五至六月亦曾爆發疫情，廣東省及廣州市紀委監委進行聯合調查，周四（12日）通報稱，在該次疫情發生和處置過程中，暴露出廣州市在常態化疫情防控工作存在薄弱環節，一些黨員領導幹部存在履職不力、失職問題。在查清事實、釐清責任的基礎上，對20名領導乾部嚴肅問責。

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其中，廣州市委常委、常務副市長陳志英，市人民政府黨組成員、副市長黎明，分別被給予誡勉處理和黨內警告、政務記過處分。

市衛健委主任黃光烈被免職，其餘多名衛生官員也接受不同處分，包括市衛健委副主任胡文魁、市急救醫療指揮中心主任李雙明、市疾控中心主任楊智聰等人，分別被給予黨內警告、政務記過等處分。

最先爆發疫情的荔灣區，其區委書記陳小華等人，亦遭免職或撤銷黨務等處分。

責任編輯：易燕丹

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