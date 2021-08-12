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美撐立陶宛親台秦剛「開火」 中國使館：美沒資格說三道四

國情動向 12:25 2021/08/12

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美撐立陶宛親台秦剛「開火」 中國使館：美沒資格說三道四

針對美方支持立陶宛等歐洲盟友發展與台灣關係，中國駐美國大使館官網12日（周四）回應，敦促美方切實遵守中美三個聯合公報，恪守一個中國原則。美方無權指手畫腳，也沒有資格「說三道四」。

秦剛接任駐美國大使後，外界關注，作為中美關係最前線，中國駐美大使館對美國的姿態。

中國駐美國大使館表示，立陶宛政府允許台灣當局以「台灣」名義設立代表處，同台灣當局發展官方實質關係，公然違背兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反國際社會公認的一個中國原則，中方作為主權國家，有權也應當做出正當合理的反應。

秦剛任駐美大使 外界關注對美姿態

中國駐美國大使館又指，美方無權指手畫腳，也沒有資格說三道四。中方敦促美方切實遵守中美三個聯合公報，恪守一個中國原則，維護中美關係的政治基礎。

人口280萬立陶宛為何一再挑戰中國？專家：背後因為這國

中國罕有召回駐立陶宛大使 有多嚴重？會否斷交？

中國駐美國大使館強調，對於任何膽敢挑戰中國國家主權和領土完整的國家，14億多中國人民絕不答應；台獨是死路一條，任何支持台獨、分裂中國的圖謀也絕不會得逞。

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中國外交部官網早在10日聲明，批評立陶宛政府允許台灣當局以「台灣」名義設立代表處，是公然違背兩國建交公報精神，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。

胡錫進：中國應做好與立陶宛斷交準備

另一方面，環球時報總編輯胡錫進談及今次立陶宛事件時，建議中國應做好與立陶宛斷交的準備，並聯合俄羅斯、白俄羅斯共同制裁立陶宛，「以儆效尤」；而此事也觸動中國大陸更積極地思考：是否該加快徹底解決台灣問題的進程。

反擊立陶宛允許台灣設代表處　京召回駐立陶宛大使

台灣將在立陶宛設代表處 京堅決反對 稱「台獨死路一條」

與此同時，立陶宛駐中國大使米凱維切涅（Diana Mickeviciene）11日晚間證實，她已經收到北京要求離開的通知，將會在隔離期滿後走人。

米凱維切涅透過電子郵件向《法新社》證實，已經收到北京的通知，要求她盡快返回立陶宛。

米凱維切涅表示，她才剛剛抵達北京，就接獲她必須離開的通知。而米凱維切涅目前正在進行為期21天的隔離檢疫，「但隔離一結束，我可以移動的時候，就會離開」。

立陶宛。

【中歐關係】立陶宛退出17+1合作 京：機制不受個別事件影響

【國慶70周年】華使館十一搞煙花匯演賀國慶？ 立陶宛拒發許可

責任編輯：鄧國強

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