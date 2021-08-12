中國女排東奧失利流言四起 朱婷：已報案

東奧賽場上，曾被寄予厚望的中國女排，以小組尾二出局，創下歷年奧運最差成績，網上有言論指女排失利是因為內訌，隊長朱婷「耍大牌」。朱婷昨（11日）表示已報警。

本屆奧運會中國女排小組賽遭遇三連敗。其間，中國女排總教練郎平透露了朱婷手腕受傷，嚴重程度連她也感到非常吃驚。此後，社交媒體平台關於本次女排失利的流言四起，其中大部分內容涉及隊長朱婷，包括了她在備戰期間的訓練態度以及代言商業廣告的「內幕」。

▲ 網上圖片

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朱婷11日晚在網上發布「已公證，固定證據。已報案，請求追究刑事責任。下一站，人民法院。」她並曬出一張公證書以及一張上海市公安局案（事）件接報回執單。

《回執》內文顯示，朱婷委托律師報案，內容是2021年7月19日至8月2日期間，有網民在網上虛構中國女排隊員朱婷的謠言，故意抹黑朱婷。

目前微博大V以及部分頭條自媒體已把相關文章刪除。

稍早前，中國女排總教練郎平亦曾直言，那些不符合實際情況的攻擊和中傷，對運動員的情緒有很大影響，「現在是互聯網時代，對我們教練員來說，如何做好隊員的心理疏導成了一個課題和難題」。

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責任編輯：尹航

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