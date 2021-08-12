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郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋

社會熱點 12:48 2021/08/12

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郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋

跳水皇后郭晶晶復出了？中國跳水夢之隊在東京奧運取得7金5銀佳績，郭晶晶今次則以評委身份參與奧運會。但郭晶晶近日曬出照片顯示，她原來也有在東京奧運跳水場館內「過過跳水癮」，重返跳台，更換上了跳水衣。當大家問，郭晶晶到底有沒有真的跳水時，郭晶晶提到了全紅嬋。

郭晶晶近日發佈照片，可見她在東京奧運工作間隙，換上最新的中國隊跳水服，再次站上跳水台。

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郭晶晶在2000年悉尼奧運拿過女子單、雙人3米板銀牌，2004年雅典、2008年北京奧運都在這兩個項目拿下金牌，合計4金2銀，6面奧運獎牌。

今次東京奧運，郭晶晶10米跳台和3米跳板上，做了一些簡單跳水動作，感受自己當年比賽的氛圍，引爆網民點讚「風采不減當年」、「晶晶最棒」。

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郭晶晶赴東京：霍啟剛不能去 比我還緊張

施廷懋衛冕3米板冠軍 看齊伏明霞郭晶晶

那麼，郭晶晶最後到底有沒有跳呢？

郭晶晶說：「看到很多人問最後跳了嗎？哈哈，在小隊友的水花消失術面前不敢獻羞，怕跳成炸魚式。」

郭晶晶到底有沒有跳？

郭晶晶談及全紅嬋「三跳滿分」，直言很羨慕。

郭晶晶說，很羨慕全紅嬋

她表示，自己每次看到非常漂亮、乾凈的跳水動作，都會勾起以前的回憶。「自己跳了20年水也沒跳出過這麼多滿分，小全（全紅嬋）一場比賽就全跳出來了。」

全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！

全紅嬋這樣苦練「水花消失術」！10米跳水衝力痛如摑一巴

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郭晶晶又結束了自己今次參與東京奧運工作的感受。她說，參與新工作是一種挑戰，但也是出於自己對跳水的熱愛；在場邊看其他運動員比賽，自己心裏會感嘆、敬佩、興奮，也偶爾會有遺憾。

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「從不一樣的角度體驗奧運會，使我獲益良多。希望我有機會在往後的每一屆奧運會，都能陪伴在奧運健兒們的身邊，一起把『相互理解、友誼、長久、團結一致和公平競爭』的奧林匹克精神延續下去！」

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責任編輯：連兆鋒

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