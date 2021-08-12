孟晚舟案聆訊控方堅持引渡 加拿大稱不會用她作交換

加拿大法院開始正式審理美國要求引渡華為副董事長孟晚舟的申請，控方指孟晚舟向滙豐銀行披露資料時不誠實，構成詐騙。審訊預計需時一周。外電引述加拿大政府表示，不會同意用孟晚舟交換加拿大公民的交易，稱不能干預司法程序。

代表加拿大檢察院的律師弗拉特指，孟晚舟在2013年向滙豐匯報資料時，強調華為未有涉及任何可導致滙豐違反美國制裁伊朗措施的活動，又指華為要求在伊朗的夥伴遵守美國的法規，但弗拉特指華為實際上控制星通公司，孟晚舟在披露資料時不誠實，證據非常清晰，行為構成詐騙，應該引渡到美國受審。

弗拉特被法官問到孟晚舟是否有責任向滙豐解釋風險時，弗拉特指孟晚舟是資訊提供者，她向滙豐傳達的訊息是華為遵守所有制裁措施，滙豐不會面臨風險，又指孟晚舟職務的一部分是知道限制措施的詳情。

弗拉特指，若案件在加拿大發生，美方提出的證據已足以讓孟晚舟在加拿大受審。他又表示，引渡聆訊並非要作出審訊，而是判斷孟晚舟應否接受審訊的快速程序，權衡案中推論是否矛盾並非引渡法官的工作。

加外長：與美國磋商釋放加國公民 未討論孟晚舟案

內地法院早前分別對涉及加拿大公民的謝倫伯格（Robert Schellenberg）案、斯帕弗(Michael Spavor)案公開宣判，判決引發西方反彈，加拿大表明有關判刑不能接受，歐盟、美國等亦發聲支持加方。同樣在華被捕的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）案仍未宣判。

加拿大外長加諾表示，加拿大仍在尋求與華盛頓和北京方面進行密集談判，以確保斯帕弗和康明凱被釋放回國。

路透社引述消息人士稱，加諾周二與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就斯帕弗和康明凱進行了交談。一位直接熟悉美國磋商的消息人士稱，磋商只專注於釋放兩名加拿大公民，並未討論孟晚舟的案件。加拿大政府表示，不會同意用孟晚舟交換加拿大公民的交易，稱不能干預司法程序。

華春瑩譴責加方搞「麥克風外交」 促尊重中國司法主權

對於加拿大等國不滿審判結果，中國外交部發言人華春瑩回應，強烈譴責加拿大糾集個別國家，罔顧事實，混淆是非，對中國有關法院依法處理加在華公民個案指手畫腳、說三道四，嚴重侵犯中國司法主權，嚴重違背法治精神，強調加方搞「麥克風外交」、拉幫結派對華施壓的企圖絕不可能得逞。

華春瑩指出，中國有關法院在審理查明犯罪事實的基礎上，依法對案件作出公開宣判，二人各項合法權利均得到了充分保障，強調中國是法治國家，無論違法犯罪人員是什麽國籍，司法機關均嚴格依法處理、一視同仁，任何外籍身份都不是「護身符」。

華春瑩又敦促有關國家拿出法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

責任編輯：蒯宇澄

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