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九把刀外母最可能猝死原因 「主動脈剝離」究竟幾可怕

社會熱點 13:40 2021/08/12

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九把刀外母最可能猝死原因 「主動脈剝離」究竟幾可怕

台灣知名作家九把刀（原名：柯景騰）周三（11曰）公開岳母死訊，提到她突然背部到頸部劇痛、並痛楚至嘔吐，之後便返魂乏術。台灣醫生facebook專「MedPartner美的好朋友」從九把刀描述的狀況推斷，岳母最有可能的死因是主動脈剝離。

「MedPartner美的好朋友」發文指出，九把刀提到岳母在注射新冠肺炎AZ疫苗後四天，突然發生背部往頸部的劇烈疼痛，痛到吐，之後不幸過世的消息。他提醒，這只是時序關係，並不能確定與疫苗有因果關係，依照目前跡象，其死因和疫苗相關的機率極低。

該粉專指出，根據九把刀的描述－－他岳母在去世前曾在line寫下疼痛狀況，這樣從背部疼痛，往上痛到頸部，突然劇烈疼痛到嘔吐，多數的醫師這時候想到的診斷，大概都是主動脈剝離。

九把刀岳母有高血脂歷史

加上九把刀揭露的資訊，他的岳母在三月底做的檢查，膽固醇329mg/dl ，低密度脂蛋白膽固醇254mg/dl ，其實是需要追蹤治療的高血脂症。

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他說，不清楚之前是否有追蹤治療，但這樣的高血脂通常不會是突然產生的，「很可能已經持續一段時間，也可能對心血管造成了某些影響。」

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專頁並提醒大家，如果有慢性疾病，一定要持續讓醫生協助你追蹤控制，若是發生嚴重的胸悶、胸痛、頭痛，特別是「從來沒有痛得這麼厲害」、「痛到（嘔）吐」這種狀況，一定要立即就醫，這可能暗示著正發生嚴重的心血管或腦血管疾病。

若發生嚴重胸悶  必須留意

專頁又表示，「我們的爸媽、長輩年紀都逐漸大了，但很多長輩都很會忍耐，或者是低估了慢性病沒控制好對身體的長短期風險。晚輩如果有機會，就儘量提醒，若是陪同去就醫」。

至於確切的死亡原因，就只能靜待解剖的結果。

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另有台媒引述醫生潘建志在fb發文指出，真正原因，解剖後會查明。他在醫師群組裡看到最多推測是主動脈剝離，因為有遷移性的疼痛。

他說，「心肌梗塞，靜脈血栓也可有可能，抽血驗血小板第四凝血因子抗體，可以查明和AZ有沒有相關，相信法醫會給個清楚的交待。」

潘建志提醒，AZ接種後的副作用，九成五都是在48小時內出現。九把刀岳母第4天才開始劇烈疼痛，這反映不是疫苗副作用。

【知識庫：何為主動脈剝離】

一、什麼是主動脈剝離？

主動脈剝離是指血管內壁因為壓力而撕裂、剝開，導致血流順著破洞流進血管管壁中，形成假的管腔，並逐漸擴大壓迫到原本的主動脈血管，使得主動脈血管狹窄，影響正常送血功能，造成全身血液供應不足的問題，容易引起多種器官衰竭的情形發生，如：心臟衰竭、腎臟衰竭、下肢缺血壞死等。

二、主動脈剝離誘發因素

1.高血壓：約 2/3 的病人都有高血壓的病史。
2.先天性主動脈窄縮。
3.馬凡氏症候群（Marfan 症候群）屬於先天結締組織
疾病，容易造成昇主動脈破裂。
4.懷孕、胸部外傷。

三、主動脈剝離症的症狀

1.胸痛：主要以突發性像似肌肉被撕裂般的疼痛，也可能轉移到頸、下背部等等如果胸痛僅在前胸，有可能為升主動脈的剝離；如果疼痛有延伸至頸部或者下顎，有可能為主動脈弓的剝離；如果疼痛延伸至下背部，有可能為降主動脈的剝離。

2.通常伴隨著高血壓。

3.因血管剝離導致有血管阻塞、器官缺血或梗塞情況，如：休克昏迷、中風癱瘓、心肌阻塞、腸阻塞、肢體缺血等。

4.心臟方面：主動脈瓣閉鎖不全（似門關不緊）、血胸、心包填塞（體液聚積於心包膜內，導致心臟無法有效的跳動），最後容易引發休克與心臟衰竭的情形。

5.心跳增加、臉色蒼白、活動力減低、注意力無法集中、焦慮、冒汗、頭昏眼花、

四、後果

所以，主動脈剝離是急重症，常常引發的後遺症包括：

● 死亡：若主動脈破裂，會造成嚴重的內出血，死亡率極高

● 視主動脈剝離位置不同，帶來的併發症不同，但都是起因於主動脈剝離後器官血流不足而引起。例如急性心衰竭、腦中風、腸缺血及壞死、急性腎衰竭、肢體缺血等重大併發症。咳嗽、呼吸困難、聲音沙啞等。

五、預防

1. 好好控制血壓，超過四十歲後最好在家放個血壓計，每天監測血壓數值。

2. 戒煙

3. 維持適當體重

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責任編輯：鄧國強

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