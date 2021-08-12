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安徽省東京奧運「0獎牌」 人民網稱「令人尷尬應反思」

社會熱點 13:49 2021/08/12

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東京奧運會落幕，中國隊收獲38金32銀18銅共88面獎牌，名列獎牌榜第二位，僅次於美國，同時追平在2012年倫敦奧運會上取得的境外參賽最好成績。惟內地網絡流傳一幅「奪得金牌的省份」地圖，標註獲獎健兒的省份；華中大省安徽卻因沒有獎牌得主，在地圖上顯得格外突兀。官媒人民網安徽頻道評論文章指，安徽省運動員在今屆奧運「0獎牌」，令人尷尬，體育部門應好好反思。

人民網評論文章以《安徽體育，「0」的尷尬》為題，稱「安徽省顆粒無收，一塊獎牌都沒有。這個成績至少是2008年北京奧運會以來，安徽最差的一次」。

安徽省共有8名運動員出戰今屆東京奧運，是該省運動員參加境外奧運項目最多的一次，惟與獎牌無緣。

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文章形容「0獎牌」的紀錄令人尷尬，但強調運動員能站上賽場已是一種成功，不應苛責；反而值得安徽好好反思，尤其是安徽的體育行政管理部門。

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常住人口達1600多萬的安徽省，早在2017年，省體育局便開展體育強省建設。文章引述安徽省體育局相關文件，指要在奧運會貢獻位居全國前列。而這次的成績無疑敲響了警鐘，提醒安徽體育行政部門是時候奮起直追。

文章也指出，奧運會是對區域競技體育發展水平的集中檢閱，運動員在賽場上取得獎牌與否只是一個表徵，運動員背後的訓練、選拔、激勵等機制是否合理，以及一個地方競技體育管理舉措是否有效，才是更應該引起關注的本質。

責任編輯：易燕丹

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