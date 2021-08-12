耳穴壓豆是什麼？南京新冠確診者用這一療法（有片）

南京此輪疫情自7月20日爆發至今，累計逾200宗確診，當地指所有成人確診病例均使用中藥治療，還有八段錦、耳穴壓豆等中醫特色療法。

綜合內媒報道，本輪南京疫情，中醫藥全面參與了新冠肺炎患者的救治與康復工作。從7月20日以來，南京市隔離點共免費發放「清肺排毒湯」、「省中醫專家組協定方」等中藥預防湯劑30余萬份，隔離人員中醫藥使用率超過96%。

同時，南京市中醫院為住院患者及陪護、社區居民免費提供防疫湯劑近1.5萬袋。

南京市中醫院黨委書記劉奇志介紹，醫療隊裡還有曾參與武漢方艙醫院救治的護士，她們積極推廣中醫藥的非藥物療法，帶領患者學習使用八段錦（健身動作）。

此外，還有患者接受耳穴壓豆這一中醫特色療法。什麼是耳穴壓豆呢？

中醫認為，人的五髒六腑均可在耳朵上找到相應位置，當人體有病時，往往會在耳廓上的相關穴區出現反應，刺激這些相應的反應點及穴位，可起到防病治病的作用，這些反應點及穴位就是耳穴。

耳穴壓豆即是將表面光滑近以圓球狀或橢圓狀的中藥王不留行籽或小綠豆等，貼於小塊膠布中央，然後對準耳穴貼緊並稍加壓力，使患者耳朵感到酸麻脹或發熱。

責任編輯：尹航

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