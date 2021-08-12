老齡化催生「鐵姑娘」現象 內地女性進入重體力行業

低出生率和人口老齡化所造成的勞動力短缺，中國女性正越來越多地承擔起建築、運輸和其他一些行業中長期由男性主導的重體力勞動，這與中國龐大的勞動力市場中的傳統性別角色相悖。

華爾街日報報道，中國總勞動力人口多年來一直減少，原因之一是國家政策限制了家庭人口規模。人口普查數據顯示，中國15至59歲的勞動年齡人口佔總人口的比例從10年前的70%降至2020年的63%，為將近9億人。中國政府正試圖通過鼓勵夫婦生育更多孩子來擴大勞動人口，並考慮推遲退休年齡。

重體力行業女工數量增長快

目前中國大部分女性仍在零售和餐飲等服務業工作。而研究人員指出，那些轉行到建築和運輸業的女性將面對更大的傷害和性騷擾風險，這些行業過去都是以男性為主的。

內地老齡化撞上招工難 年輕人拒製造業寧送外賣

應對人口老齡化 中央政治局宣布實施三孩生育政策

國家統計局發布的最新數據顯示，在2018年底，有將近950萬名女性從事建築業工作，相當於建築業工人總數的14%，這個比例高於2004年底的10%。研究人員稱，官方數據可能低估了建築業女性工作者的實際人數，因為許多女性是通過臨時工機構被僱用的，並不算正式員工。

韋恩州立大學(Wayne State University)社會學家Sarah Swider對建築工地做了10多年的研究。Swider說，工地上的女工數量增長很快，所以僱主為她們單設了生活區和浴室。Swider稱，為了避免性騷擾，有的女工與男工假扮夫妻。這些女性還要加倍幹活：除了搬磚、弄水泥這些常規勞作外，還得為男工洗衣做飯。Swider表示，這些女工的平均薪水一般只有男工的一半左右。

女性在一些工種的薪水等方面不如男性

據研究中國勞動力和性別問題的研究人員估計，在中國大城市的一些建築工地上，大約三分之一的工人是女性，而上世紀80年代這一比例幾乎為零。據北京一個非營利性勞工權利組織對九座城市6000多名建築工人的調查顯示，八年前，女性還只佔建築工人總數的十分之一多一點。這些人說，女性從事的工種逐漸從做飯和衛生清潔擴大到了篩沙和操作機械設備。

【中國人口普查結果】統計局：老齡化成長期重要國情

【人口危機】東北超前老齡化 兩大因素難化解

加利福尼亞大學聖克魯茲分校(University of California, Santa Cruz)歷史學家韓起瀾（Emily Honig)）表示，在毛澤東時代，女工被稱作「鐵姑娘」，是性別平等的象徵，但鄧小平上台後，隨著中國富裕程度提高，女性從事重體力行業不再流行。但「如今，在勞動力需求再次發生變化之際，這條毛時代的指令似乎又轉回到了原點」。

國際勞工組織(International Labor Organization) 2018年發布的一項性別薪酬差距指標顯示，全球女性薪酬平均比男性低近20%，中國性別薪酬差距略高於全球平均水平，為21%，而美國差距較低，為15%。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁